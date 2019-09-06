fb泄4億用戶ID Google涉違規賣資料

fb指屬「舊數據」 未提影響

美國科技媒體TechCrunch報道，fb外泄的用戶紀錄主要是用戶ID及電話號碼，亦有小部分包含姓名、性別和所在國家，其中有1.3億項紀錄來自美國，另有1800萬及5000萬項分別來自英國及越南。涉事的網上數據庫無密碼保護，基本上任何人均能搜索及存取資料。fb發言人表示，外泄的4.19億項用戶紀錄有重疊，實際受影響的約有2.1億用戶，又強調今次涉及的都是「舊數據」，相信是在該平台去年4月停止利用電話號碼搜尋帳戶的功能前蒐集，目前仍在調查，但未有回應會否通知受影響用戶。

另一邊廂，瀏覽器Brave向監管Google歐洲業務的愛爾蘭數據監管機構提交新證據，指控Google將用戶資料交給廣告商。Brave政策總監瑞安（Johnny Ryan）表示，他使用Google旗下的實時廣告競投服務時，發現Google利用一個識別追蹤器標記其帳號，當第三方公司登入某個隱藏網頁，即能連接到他的瀏覽活動，然後投放針對性的廣告。監管機構現正調查Google有否在未獲用戶同意下，利用種族、健康及政治傾向等敏感資料作為廣告目標。Google否認指控，並表示會配合調查。

（TechCrunch／衛報／金融時報）