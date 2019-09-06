美被揭千萬元誘伊朗油輪船長「變節」

國務院發言人承認《金融時報》的報道準確，指當局接觸多名船長和船公司，警告他們向「國外恐怖組織」——指伊朗伊斯蘭革命衛隊——提供支援的後果。美國稱，沒有收到庫馬的回覆，因此財政部上周五已向油輪和船長本人實施制裁，凍結其潛在美國資產。

國務院認誘駛可扣押國家

英屬直布羅陀此前將該油輪扣留，指其涉嫌向敘利亞運油，違反歐盟制裁，但後來傳出是美國放料讓英國扣船，令伊朗挾走英國油輪「斯坦納帝國號」反擊。直布羅陀後來無視美國要求，釋放該扣留6周的伊朗油輪。

伊朗外長扎里夫回應稱，美國在海盜行徑失敗後，用上直接勒索手段。美國國務院發言人反唇相稽，指伊朗向歐洲列強索取150億美元（約1170億港元），將來再以石油出口所得還款，否則進一步棄守核協議，才是勒索。

（金融時報/法新社）