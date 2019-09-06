離心機發展撤限 伊朗加速提煉鈾

法國力挽 美堅持極限施壓

濃縮鈾可以用作核子反應堆燃料，但亦可製作核武。伊朗自7月起開始拒絕履行個別協議限制，第一步是違反濃縮鈾濃度不得多於3.67%的限制，目前已升到5%—武器級濃縮濃度要達至90%；以及打破低濃度濃縮鈾的指定最高庫存比例，又明言此後會每60天進一步減少協議承諾，下一限期正是明天。伊朗副外長阿拉克奇周三重申這意向，又指對跟歐洲達成協議存疑，強調全面履行核協議的前提，是伊朗能否在未來4個月收到150億美元（約1170億港元），否則只能減少遵守核協議承諾。

伊朗一直指望歐洲國家可另闢機制，協助繞過華府制裁，但迄今進展有限。法國帶頭推動另一方案，希望向德黑蘭提供資金，更安排伊朗外長扎里夫在當地舉行的七國集團（G7）峰會的間隙商討。特朗普最初稱對跟魯哈尼會面持開放態度，德黑蘭初時亦態度開放，但後來否決。

美新制裁「向恐怖組織網絡供油」

法國外長勒德里安稱，仍有許多事情需要解決。《華爾街日報》報道，預期伊朗要在波斯灣安全問題上讓步，並就地區安全開啟更深入談判。

美國國務院伊朗問題特別代表胡克（Brian Hook）周三潑冷水，他說：「我們不能說得更清楚了，我們會堅守極限施壓的行動，我們不打算批准任何例外或豁免。」華府更宣布新制裁，針對伊朗「石油供應恐怖組織網絡」，目標包括涉嫌受伊朗伊斯蘭革命衛隊指示協助向敘利亞供應總值數億美元石油的企業、船舶和個人；另外設立1500萬美元（約11,760萬港元）的獎賞機制，以擾亂革命衛隊的金融運作。

（華爾街日報/CNN/衛報）