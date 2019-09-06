脫歐致「家變」 約翰遜3弟妹撐二次公投

約翰遜是2016年脫歐公投中脫歐派主要推手，但家人卻大多為留歐派。曾任投資銀行家及記者的約翰森是留歐派，去年便曾因脫歐辭任文翠珊政府的運輸國務大臣，稱文翠珊與歐盟的脫歐談判並未如承諾順利，英國瀕臨「二戰後最大危機」，只能選擇成為歐盟附屬國或面對混亂，最終協議將成可怕錯誤，主張英國再就是否脫歐舉行二次公投。

妹妹：為脫歐公投結果落淚

約翰遜任職記者的妹妹雷切爾（Rachel）亦撐留歐，聲稱為脫歐公投結果落淚。她更於2017年由保守黨憤而轉投自民黨，主張公眾就脫歐與否再作終極投票，認為國民不應因國會就脫歐問題的無能而受害。

另一名反對脫歐的約翰遜弟弟利奧（Leo）支持「根據事實」再次舉行脫歐公投，強調脫歐只是「經濟不再對多數人有利的徵狀」，不是解決之道。至於曾為歐洲議會議員的約翰遜父親斯坦利（Stanley）曾為留歐陣營，其後聲稱歐盟委員會主席容克的態度而支持脫歐。不過他反對按文翠珊的方案脫歐，認為第二次脫歐公投可讓英國人認真檢視現有選項，是此刻正確的做法。

（綜合報道）