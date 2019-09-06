約翰遜國會兩連敗 胞弟「跳船」增創傷 讓「人民做決定」 周一再動議提前大選

「家國難兩全」 約翰森辭國務大臣

約翰遜之弟約翰森（Jo Johnson）周四突然宣布將辭去商業、能源與工業策略國務大臣及下議院議員，他周四在社交網站表示，最近數周在家庭和國家利益之間感到「左右為難」；他對出任議員9年及為三任首相效力感到光榮。首相府發言人表示，約翰遜感謝約翰森的服務，「首相作為政客及兄長，明白這對約翰森並非易事」。英國廣播公司（BBC）引述有保守黨人形容約翰森突然辭職恍如「殺死哥哥」，有消息指他不滿兄長將異見者開除出黨的做法。工黨影子教育大臣雷納（Angela Rayner）趁機攻擊約翰遜危險得連他的弟弟也不信他。《金融時報》稱，約翰遜周三未能提前大選，約翰森此時宣布離職，重挫約翰遜權威。

「親人也不信他」 重創權威

下議院周三晚以327票對299票通過延遲脫歐期限議案以阻止無協議脫歐後，上院在周四凌晨1時半表示同意在周五下午通過議案，以趕及下周一交回下議院並呈上皇室給予批准，以期休會前完成立法程序。約翰遜批評議案等同向歐盟投降，讓歐盟為英國延遲脫歐定下任何條件，英國可能在脫歐後陷入多年困境。

約翰遜及後再提出10月15日提早大選議案，但只獲298票支持，未達通過所需的三分之二門檻，這標誌着約翰遜的無協議脫歐計劃在短時間內連番受挫。工黨在投票中棄權，黨魁郝爾彬表示在立法阻止10月31日無協議脫歐前，他們都不會同意提早大選。約翰遜政府昨日宣布下周一會再提出提前大選動議，首相府發言人說：「當議會讓民眾失望後，現在是人民做決定的時候，以一勞永逸解決問題。」

FT稱如「被困首相府人質」

約翰遜7月出任首相時承諾，無論有無協議，一定要帶領英國如期10月31日脫歐。不過，他現時進退失據。《金融時報》引述保守黨議員形容，約翰遜有如「被困首相府的人質」。

約翰遜周二因下議院通過動議，控制下議院脫歐議程後，將21名倒戈的保守黨議員開除黨籍，黨內分裂危機繼續發酵。保守黨議員埃爾伍德（Tobias Ellwood）和愛德華‧利（Edward Leigh）在黨內議員會議上，批評約翰遜對待黨友的做法。內閣成員包括蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩、衛生大臣夏國賢和就業及退休保障大臣盧綺婷等，周二亦在一個會議上促請約翰遜恢復被開除議員的黨籍。有大臣指出若要勝出下次大選，就需要他們重回保守黨。

（金融時報/BBC）