登白朗峰棄划艇機 英漢出位行善捱轟

法市長不滿：盼英脫歐後「瘋子」留島上

36歲的迪斯尼稱為兩個慈善組織籌款，於是揹着重26公斤的划艇機，挑戰登上高近4809米的白朗峰。不過他最後把划艇機棄於接近山峰的緊急小屋再隻身登上峰頂。迪斯尼下山後在facebook表示計劃在9月12至30日再登白朗峰，拾起划艇機再嘗試攻頂，然後把它帶回來。

聖熱爾韋萊班（Saint-Gervais-les-Bains）市長佩耶（Jean-Marc Peillex）批評迪斯尼所為，他在其fb留言批評：「急不及待想英國脫歐實現，讓你繼續留在你的島上。」佩耶又在周日公開信中揶揄對方名字，因迪斯尼的名字跟迪士尼英文Disney串法相同，指他以為自己身處主題樂園。

佩耶又提到早前德國遊客違規帶狗登峰，另有指瑞士遊客將小型飛機降落山上再登峰。佩耶呼籲總統馬克龍採措施阻止。他已禁止迪斯尼再登峰，並會發送1800歐元（約1.5萬港元）未連稅帳單到英國駐巴黎大使館，以負擔將划艇機抬下山的開支。迪斯尼指佩耶的言論不專業且涉種族歧視。

（衛報/每日電訊報）