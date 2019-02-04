鑽研《百萬富翁》15年 德律師圓夢贏860萬

「煲」足千集內容 家設廠景特訓

身為超級擁躉的施特羅多年來一直報名參加德版《百萬富翁》比賽不果，直至節目舉辦20周年時終獲邀參加。他在節目向主持表示從未錯過任何一集、共1407集節目，又鑽研每集節目的問題。施特羅為了做好準備甚至把家中地下室裝修成比賽現場，模擬燈光音效，又邀請朋友參與「特訓」，輪流擔當主持和參加者的角色。

施特羅憶述回答500歐元獎金的問題後開始放鬆心情，「嘗試想着這是平常在家裏節目場景的問答比賽」。他表示贏得獎金後未打算放棄在漢堡當律師，但計劃買新西裝、到澳洲旅行、捐款予保護普通樓燕（Common swift）的慈善組織和改裝他的私人比賽場地。

《百萬富翁》在英國自1998年起開始製作，後來再推廣至50個國家或地區各自製作不同版本。英國版節目已在2014年完結，香港亦曾舉辦《百萬富翁》。德國版至今仍每星期舉辦兩次，是舉辦時間最長的版本。

（衛報）