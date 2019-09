鑽研《百萬富翁》15年 德律師圓夢贏860萬

【明報專訊】德國律師施特羅(Jan Stroh)為了贏得當地電視問答比賽節目《百萬富翁》(Who Wants to Be a Millionaire?)的獎金,花約15年時間苦練,又改裝家中地下室成比賽現場,增加臨場感覺。最終他在周一(2日)如願贏得100萬歐元(約860萬港元)獎金。