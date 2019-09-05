甜汽水增早逝風險 專家稱徵糖稅正確

飲清水最佳

這份發表於美國醫學會《內科學》雜誌的研究分析了逾45萬人的數據，當中七成是婦女，涉及英國等10個歐洲國家。參與者平均年齡剛過50歲，他們在1992年至2000年間加入參與研究時，皆沒患癌、心臟病、糖尿病等狀况；在平均16年的持續跟進評估中，有逾41,600人死亡。

在研究期間，參與者提供了生活和飲食模式資料，例如平均飲多少碳酸飲料、能量飲料和非鮮榨的果汁等飲料。當中，無論相關飲料是含糖抑或人工甜味，一個月飲用少於一杯250毫升汽水者，9.3％在研究過程中死亡。相比之下，那些一天飲用兩杯250毫升或以上分量汽水者，則有11.5％死亡。

在考慮了運動、吸煙、體重、飲食營養和教育程度等因素後，每日飲兩杯汽水者比一個月飲不夠一杯者，死亡風險高17％。至於死亡具體原因，上述研究指飲用人工甜味者傾向是心血管疾病（循環系統疾病），偏好飲含糖飲品者則是死於消化系統疾病的風險較高。整體上，汽水又與較高的帕金遜病死亡風險有關。

（衛報）