彭斯外訪住特朗普酒店 被轟公帑益總統

離目的地近300公里 稱保安理由

彭斯周二在愛爾蘭解釋，指敦貝格度假村不是什麼豪奢大酒店，只是考慮到安全和其他人員安排的問題，因此這地方是合理的選擇。不過傳媒質疑，要從敦貝格度假村去都柏林，要先取道香農機場，車程要1小時，然後飛機往都柏林要40分鐘。

這次爭議折射出知名共和黨人近年的新趨勢，自特朗普一躍成為黨內共主後，愈來愈多共和黨人成為他旗下物業的顧客。獨立政治研究機構「響應式政治研究中心」（Center for Responsive Politics）的統計顯示，自2015年起，以共和黨人為主的多個政治組織，已在特朗普家族酒店花費接近2000萬美元（約1.56億港元）。

有類似做法的還有多名政府官員，彭斯只是迄今最高級的一人，司法部長巴爾上周亦被指將在華盛頓的特朗普國際酒店預訂聖誕派對場地。有專門跟進這議題的記者埃弗森（Zach Everson）稱，32名新舊特朗普政府內閣官員中，最少24人曾被發現身處或花費於華盛頓的特朗普國際酒店，53名共和黨參議員中，26人有類似情况。埃弗森說：「這是共和黨人支持總統的方式，支持他的商界事業。」

（紐約時報/CNN）