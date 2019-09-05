停售部分產品 沃爾瑪退出美手槍市場

僅售運動狩獵彈藥 籲政府加強槍管

沃爾瑪行政總裁董明倫（Doug McMillon）發表備忘錄，稱經歷過密西西比州和得州門店的槍擊案後，企業決定停售槍支彈藥。他說：「一周內經歷了兩次可怕的事件，我們很清楚，現狀不容接受。」董明倫表示，全美門店停售0.223口徑和5.56口徑短槍管步槍的彈藥。這些彈藥常用於部分狩獵、軍用等槍支中。他指出，今後沃爾瑪將只為狩獵及運動射擊提供需求，包括長管獵鹿步槍、霰彈槍及其彈藥。備忘錄還稱，不允許客戶在沃爾瑪店內公開攜槍，除非客戶是經過授權的執法人員。備忘錄還呼籲立法者及政府對槍支暴力採取行動，包括加強購槍者的背景調查。

禁槍組織讚重要一步 NRA斥可恥

數名民主黨總統參選人和倡議禁槍組織「城鎮槍械安全」（Everytown for Gun Safety）均讚揚沃爾瑪踏出「重要一步」，美國全國步槍協會（NRA）同日則發表聲明，形容沃爾瑪「可恥」。沃爾瑪在全國有超過4700家店舖，很多都位於強烈反對槍管的保守地區。

（綜合報道）