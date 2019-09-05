暖化催生 龜速強風暴成新威脅

多利安是有紀錄以來登陸巴哈馬最強的風暴，其中心最高風力一度接近每小時300公里，是今年到目前為止全球最強的風暴，也是大西洋自1951年有紀錄以來第二強的風暴。風力強之餘，多利安也帶來暴雨和嚴重風暴潮，部分地區雨量達600毫米，風暴潮較正常水位高達15呎（約4.5米），導致巴哈馬廣泛地區水浸。

雖然現時仍未有確鑿證據證明氣候暖化與風暴威力有關，但近年隨着全球平均溫度持續上升，4、5級颶風或超強颱風的出現次數亦正增加。

颶風移動速度 70年減17％

美國憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）氣候科學家達爾（Kristy Dahl）指出，全球暖化的熱力大多為海洋所吸收，當風暴經過較溫暖海域時，就有更多能量增強。此外，在全球海平面不斷上升之下，風暴造成的風暴潮也愈見嚴重。空氣愈暖愈能凝聚水氣，有利風暴形成。美國聯邦政府的研究員今年2月在《大自然》期刊發表報告指出，近年颶風出現短時間內快速增強的個案愈來愈多，比例自1980年代以來增加兩倍，稱這與氣候暖化有關。

另外，起初預報機構都指多利安會直襲佛州中部，但隨後預測改為只會掠過佛州東岸北上，而更出乎意料的是，多利安在周日至周二期間在巴哈馬上空幾乎停留不動，為巴哈馬部分地區造成嚴重破壞。

北極地區暖化 風暴北移減慢

達爾說，颶風滯留某處不動的情况愈來愈常見，例如2017年在得州徘徊的「哈維」（Harvey）和去年在北卡羅萊納州滯留的「弗洛倫絲」（Florence）。美國太空總署和國家海洋及大氣管理局（NOAA）科學家今年6月發表的研究指出，颶風平均前進速度由1944年的每小時18.5公里降至2017年的15.4公里，下跌17%。他指出，地球高低緯度的溫差是出現引導氣流的主因之一，科學家在最近的研究提到，由於北極地區暖化較赤道地區快，環球氣流正在減弱。

（法新社）