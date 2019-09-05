巴哈馬重災區大半遭夷平 颶風蹂躪36小時 聯國促國際施援

兩島半數房屋被毁 大巴哈馬70%被淹

巴哈馬總理明尼斯周二（3日）表示已有7人在風災中死亡，預計死亡人數會再上升。美國國務院、駐巴哈馬首都拿騷大使館、聯合國及當地官員指出，國際社會若不快速行動，大巴哈馬島和阿巴科群島民眾面臨糧水藥物短缺的問題將惡化；美國國務卿蓬佩奧和佛州邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）另在Twitter呼籲外界伸出援手。美國海岸防衛隊、國際開發署（USAID）和聯合國的救援機構已派員參與救援，海岸防衛隊派飛機協助運送21名在大阿巴科島的傷者。英國亦表示皇家海軍輔助艦隊旗下的輔助後勤登陸艦「芒特灣」號亦準備好提供協助。

多利安周日登陸巴哈馬時為5級颶風，最高風速一度達每小時295公里，其後雖有減弱，但移動速度幾乎靜止不動，重創巴哈馬。明尼斯稱國家遭受歷史性悲劇，是國家歷來一大嚴重國家危機。瑞銀集團有分析員預計巴哈馬的保險損失將達10億美元（約78億港元），若加上未受保險保障的資產，整體經濟損失會更高；由於保險補償不足以完全彌補損失，因此重建工作都會被拖慢。

多利安直徑增 美疏散逾200萬人

多利安吹襲巴哈馬後正向美國方向移動，雖然它減弱為2級颶風，但直徑增加。《紐約時報》引述美國國家颶風中心指出，周日颶風風眼直徑約37公里，但到周二直徑明顯更闊。美國當局已呼籲佛州、喬治亞州和南卡州逾200萬人撤離。聯邦緊急事故管理總署（FEMA）副主管卡斯蒂略（Carlos Castillo）說：「我希望人們知道即使颶風級別改變，多利安仍會為佛州、南卡和北卡州帶來威脅生命的風暴潮和狂風暴雨。」

（衛報/每日電訊報/華爾街日報）