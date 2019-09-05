新西蘭棄居屋「10年建10萬間」目標

過於進取 進度嚴重落後

新西蘭近年樓市日趨暢旺，總理阿德恩（Jacinda Ardern）去年7月推出名為KiwiBuild的建屋計劃，目標是10年內興建10萬間可負擔房屋。這種房屋設售價上限，較同區住宅便宜，但計劃推出後問題多多，包括興建進度嚴重滯後（截至昨日只興建了258間，數字大幅低於預期的數千間），部分房屋亦建在一手樓需求不大的地區。阿德恩今年6月撤換房屋部長，並委任一批高級官員專責跟進。

房屋部長伍茲（Megan Woods）昨發表聲明時，沒提出新建屋目標，只稱政府會盡可能建屋。她又說，為了讓首次置業者較易買樓，申請政府擔保按揭所須的首期比例將降至樓價的5%。政府又會撥出4億新西蘭元（約19.9億港元）成立一個漸進式置業計劃，可能包括先租後買和共享業權，估計涉及2500至4000個家庭。另外，KiwiBuild的一房和開放式單位禁止轉售期將由3年改為1年。

新西蘭樓價過去10年升幅超過50%，最大城市奧克蘭更升近一倍。阿德恩中間偏左政府去年推出遏抑樓價措施，除KiwiBuild外，還限制外國人購買現樓。雖然如此，排隊輪候政府資助房屋的時間持續見新高，全國無家可歸者人數亦持續攀升。伍茲在昨日聲明中說：「當政策成效不彰，我們會坦承並修正它。」

（路透社）