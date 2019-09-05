脫歐議程失守 約翰遜踢21叛將出黨

關鍵21票不乏文翠珊前閣員

約翰遜政府向來堅持無論能否跟歐盟達成新協議，英國都要10月31日脫歐。他上周宣布暫停國會，被認為是要令國會阻止無協議脫歐，激起保守黨留歐派強烈反彈。下議院昨日以328票對301票通過議案，容許跨黨派留歐陣營奪取政府掌控議程的權力，藉此推動尋求延遲脫歐死線的法案。

關鍵的21張倒戈票來自多名留歐派，不乏文翠珊內閣的前閣員，例如前財相夏文達、前司法大臣郭達瑋和前國際發展大臣施達偉等，近年一直在國會推動留歐議程的利凱輝和葛偉富，以及國會最資深議員祈淦禮和前首相邱吉爾外孫索姆斯（Nicholas Soames）等。BBC引述政府消息稱，全部21名倒戈議員都會被逐出保守黨，並禁止代表該黨出戰下屆大選。

推10‧15大選 財相宣布告別緊縮

約翰遜此前已表明，倘若國會奪權，將尋求提前大選，到昨日正式提出要在下月15日舉行大選。不過在留歐陣營主導議程下，下議院昨日先討論和表決工黨議員彭浩禮提出法案，要政府再次申請脫歐死線延期到最少去明年1月31日，盼避免無協議脫歐。約翰遜狠批法案等同投降，令英國被迫一直留在歐盟。

不過在朝各黨派勢反對提前大選，工黨影子脫歐事務大臣施紀賢明言，並不信任約翰遜的提案，郝爾彬更指出，除非保證封殺到無協議脫歐，否則不會支持大選。約翰遜透過發言人稱，如果提前大選的議案被否決，會按照自身計劃行事，首相也不會向布魯塞爾要求脫歐延期。

英國財相賈偉德昨在國會宣布，將告別緊縮，承諾會大增開支，增幅將為15年來最大 。他表示將在醫療及教育開支增加138億鎊，數字是英國GDP 的4.1%。一般相信，這招是衝着工黨而來，配合約翰遜推動提前大選的策略。他又表示，會增撥20億英鎊應對脫歐，是兩個月以來第二次為脫歐追加資金。

（衛報/BBC/路透社/獨立報）