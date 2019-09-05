經濟艱難 本地人歸咎移民搶飯碗

尼日利亞曾非常支持南非反種族隔離運動，更曾徵收「曼德拉稅」，從公務員薪酬扣起部分以資助南非。尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）周四派遣特使到南非見南非總統拉馬福薩，對國民及相關財產自8月29日受襲表達極之關注。外長奥尼亞馬（Geoffrey Onyeama）周二傳召南非大使表示不快，並質疑南非警方執法不力，容許暴徒焚燒和搶掠。

貧富懸殊 7月失業率達29%

南非是非洲最工業化的國家，卻也是貧富極懸殊的國家，近年經濟下滑，7月失業率更高達29%。自從1990年代初南非結束種族隔離，經濟開始蓬勃，萊索托、莫桑比克、津巴布韋乃至尼日利亞和南亞國家的經濟移民便湧入謀求更佳生活。全國逾五成屬窮人，近年經濟艱難，就業和營商機會競爭激烈，廉宜居所等供不應求，南非低下層便把問題歸咎於移民，質疑他們搶飯碗搶資源，華人亦遭殃。

不過，專家指出，並沒有研究證實，移民對南非經濟及社會造成負面影響；而有多少移民在南非亦成爭議，不少傳媒聲稱南非有500萬移民，但2011年的官方數字則為200萬。威特沃特斯蘭德大學政治教授龐德（Patrick Bond）稱，政府無力解決社會及經濟問題，把問題推給移民是最容易的。有些社運人士就抨擊南非執政的非洲人國民大會和在野的民主聯盟中人，挑動反移民情緒。2016年威特沃特斯蘭德大學研究報告指出，政治因素在仇外暴力中擔當關鍵作用。

（綜合報道）