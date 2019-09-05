南非排外暴力騷亂惹杯葛潮 針對外國商店破壞搶掠 總統矢言打擊

這波排外騷亂肇因尚未明。彭博社謂，源於一名南非的士司機在首都比勒陀利亞（Pretoria）疑遭一名尼日利亞毒販槍殺；《衛報》稱始於周日約翰內斯堡（Johannesburg）市內一場抗議移民造成毒品猖獗的示威。上周在首都外來人口聚居的馬拉巴斯德（Marabastad），有外國人商舖遭人扔石、搶掠和擲汽油彈縱火，這幾日事態蔓延至約翰內斯堡而擴大，亦有說法指事態是由約翰內斯堡蔓延至比勒陀利亞。

持刀擲汽油彈燒店 警射膠彈驅趕

群眾周二連續第三天在約翰內斯堡主要商業區攻擊外國人，其中有人持斧頭、大砍刀；數小時後，暴徒在鄰近的亞歷山大鎮搶掠和燒店，警方發射橡膠子彈驅趕。逾50間店舖與車輛被破壞，起碼一間華人商舖被搶。警方表示3天有5人被殺，主要是南非人。有目擊者稱，有巴基斯坦店東槍殺闖店襲擊者。

經營手機維修生意的36歲尼日利亞人奧卡福爾這幾天眼見店舖遭昔日的顧客爆竊，使他不得不考慮離開這15年的家園：「當中某些人已認識超過5年，一下子，他們都想我滾回老家。」移居南非26年的索馬里商人哈桑說：「朋友和鄰居每5年就想殺我們，根本不能生活下去，我會帶家人去別處。」另一27歲孟加拉店東說，他的店每隔3至6個月便受襲一次，「假如南非代付機票，我會飛返孟加拉」。

鄰國針對南非企業報復攻擊

鄰國則出現針對南非企業的報復攻擊。南非連鎖超市Shoprite周三鑑於24小時內遇破壞，宣布關閉南非、尼日利亞、贊比亞的超市。南非電訊供應商MTN在尼日利亞3市的零售店遭受襲，周三亦以安全和保安為由，宣布全線關閉該國的門市和客服中心。一些尼日利亞人又透過社交網絡，呼籲杯葛MTN等南非企業。」

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）昨在開普敦世界經濟論壇非洲區域會議開幕禮上，強調將致力平息對外國人的攻擊。此前一天，他說：「無論有什麼憂慮和不滿，須以民主方式處理。任何南非人都無理由去攻擊別國的人。」

警察部長塞利（Bheki Cele）昨稱事發至今298人被捕，他又質疑，「仇外只是犯罪分子的藉口」，因為不少被破壞店舖是南非人開設。南非近年屢爆排外騷亂，分析指外國人被當作經濟下行的代罪羔羊，當局亦被指未正視排外問題（見另稿）。

（法新社/彭博社/紐約時報/路透社）