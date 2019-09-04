「星鏈」衛星陣成太空威脅

險撞其他衛星

歐洲太空總署表示，周一早上11時許，該署須啟動其「風神」（Aeolus，圖）地球觀測衛星推進器移動位置，以避免跟提供太空寬頻互聯網衛星「星鏈」中的「星鏈44」號碰撞。歐洲太空總署太空殘骸辦公室（Space Debris Office）主管克拉格（Holger Krag）透露，其團隊自「星鏈」發射便三番四次試跟SpaceX接觸，但直至發電郵警告相撞風險時，對方才肯回應，不過仍堅持拒絕作出行動。他說：「這（SpaceX回應）起碼清楚了誰該作出反應。我們遂決定作出反應，因為相撞機會接近1000分之一，比我們的門檻高出10倍。」

SpaceX拒絕移動衛星陣的原因不詳。克拉格推測較諸「風神」的化學推進裝置，SpaceX的電動推進系統「可能反應不到那麼快」。歐洲太空總署預料衛星受衛星陣碰撞風險將增，像今趟手動調校並不可靠，正準備採用人工智能令衛星自動自保。

「星鏈」60枚衛星於今年5月底升空，其中「星鏈44」軌道位於地球上空320公里，低於大部分約處450公里高的衛星，但「風神」比「星鏈44」早9個月便在該處運作。

（福布斯/Spacenews）