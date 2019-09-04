只吃垃圾食物 英青年變聾盲

該名少年的母親稱，他幼時飲食正常，但大約7歲時疑患上逃避型/限制性攝食障礙（ARFID），因食物的味道、氣味、質感、溫度等差異而拒吃家人預備的餐點，只肯吃薯片、香腸、火腿和白麵包等加工食物，惟由於他一直偏瘦，健康狀况無異，便不以為意。

缺乏維他命B12

直至14歲時，事主因疲勞求醫，驗血發現他因缺乏維他命B12而貧血，醫生為其注射維他命補充劑，但未幾少年開始失去聽覺，視力亦迅速退化，至17歲時已近乎完全失明。少年被確診營養性視神經病變（NON）。這種疾病因人體缺乏維他命B雜及鐵、鈣、鎂及銅等微量元素，令神經受損所致，常見於發展中國家的營養不良兒童，但純粹因飲食問題致病的個案在發達國家屬罕見。

青年的母親說，兒子現時仍只靠營養補充劑以免視力及聽力繼續惡化，但受損狀况已無法逆轉。由於失明失聰，青年被迫輟學，亦無法求職，完全無社交生活可言，形容疾病摧毁了他的人生。

協助青年的醫生阿坦（Denize Atan）指出，營養均衡對視力與聽力非常重要，但公眾甚至醫護人員對營養不良所導致的永久視力相損失關注不多，盼此個案能喚起大眾注意飲食及眼睛與耳朵健康。相關報告刊於《內科醫學年鑑》。

（獨立報/每日電訊報）