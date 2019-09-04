與美協議將敲定 塔利班炸喀布爾死傷逾百

美國首席談判代表哈里札德（Zalmay Khalilzad）接受阿富汗傳媒訪問時稱，據協議塔利班將致力避免讓蓋達或「伊斯蘭國」（ISIS）等極端組織以阿富汗為根據地攻擊美國，以換取美國逐步撤軍。哈里札德說，協議目標在於終結戰爭，減少阿富汗境內暴力衝突，但不會有正式的停火協議。他稱，這將由阿富汗人自行談判。他表示，假如阿富汗部隊遭塔利班攻擊，美國將保留援助政府軍的權利。目前有約1.4萬美軍在阿富汗，哈里札德拒絕透露第一階段撤軍完成後，剩下美軍還會留多久。協議仍須美國總統特朗普批准。

美允關閉5基地撤兵5400人

美國在2001年911恐襲後出兵阿富汗，美國若與塔利班正式簽署協議，可望成為結束近20年戰事的開端。不過，美軍撤走亦惹阿富汗政府及部分美國官員擔心阿富汗重陷內戰。

就在美國與塔利班接近敲定協議之際，阿富汗首都喀布爾一個住宅區周一爆炸，最少16死119人傷，塔利班認責。 這已是近日第三宗塔利班發動的襲擊，有專家相信暴力潮將持續。

（綜合報道）