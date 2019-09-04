生日派對後慘劇 美遊船起火最少25死

【明報專訊】美國加州文圖拉縣聖克魯斯島北部海域一艘接載潛水客的船舶當地時間周一（2日）凌晨起火，造成最少25人死亡、9人失蹤。暫時未知起火原因，遇難者身分仍待確認，當局相信失蹤者全部罹難。
9人失蹤凶多吉少
失事船舶是1981年下水、船長75呎的「Conception」號商用遊船，屬於當地一家經營潛水項目的船舶租賃公司，最多可搭載46人。這次航行是美國勞工節長周末期間的潛水之旅，於當地時間8月31日上午從聖巴巴拉港起航。事發時，該船停泊在聖克魯斯島（Santa Cruz Island）對開約20米海域。火災發生時，有33名乘客睡在甲板下的船艙內，6名船員中有5人事發時仍未入睡，及時跳船而被附近的船救起，另外1名船員失蹤。有獲救船員哭訴，火警前幾小時，他們還在船上為3名乘客舉行生日聚會，其中包括一名與父母參加這次潛水之旅的17歲女孩。
當局表示，海岸防衛隊周一凌晨約3時15分接到船員報警，隊員和文圖拉郡消防局等人員隨即趕赴現場滅火。當天上午，海岸防衛隊在失事船舶附近水域發現4具遇難者遺體；下午又在船舶沉沒的海底附近發現4具遇難者遺體。截至周一晚上約9時，共25具遇難者遺體被尋回，仍有9人失蹤，但相信凶多吉少。