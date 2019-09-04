生日派對後慘劇 美遊船起火最少25死

9人失蹤凶多吉少

失事船舶是1981年下水、船長75呎的「Conception」號商用遊船，屬於當地一家經營潛水項目的船舶租賃公司，最多可搭載46人。這次航行是美國勞工節長周末期間的潛水之旅，於當地時間8月31日上午從聖巴巴拉港起航。事發時，該船停泊在聖克魯斯島（Santa Cruz Island）對開約20米海域。火災發生時，有33名乘客睡在甲板下的船艙內，6名船員中有5人事發時仍未入睡，及時跳船而被附近的船救起，另外1名船員失蹤。有獲救船員哭訴，火警前幾小時，他們還在船上為3名乘客舉行生日聚會，其中包括一名與父母參加這次潛水之旅的17歲女孩。

當局表示，海岸防衛隊周一凌晨約3時15分接到船員報警，隊員和文圖拉郡消防局等人員隨即趕赴現場滅火。當天上午，海岸防衛隊在失事船舶附近水域發現4具遇難者遺體；下午又在船舶沉沒的海底附近發現4具遇難者遺體。截至周一晚上約9時，共25具遇難者遺體被尋回，仍有9人失蹤，但相信凶多吉少。

（路透社）