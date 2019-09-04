龜速颶風蹂躪巴哈馬 多利安時速1.6公里 吹向佛州

風暴潮18呎 水電斷6萬人缺糧

美國國家颶風中心（NHC）表示，多利安（Dorian）為巴哈馬部分地區帶來的風暴潮高達18呎（相當於兩層樓高）。巴哈馬總理明尼斯（Hubert Minnis）形容，對這個群島來說，多利安是「歷史性的悲劇」。他在記者會中表示，皇家警察部隊已確認有5人在阿巴科島（Abaco）喪命。阿巴科島是多利安周日以5級颶風姿態登陸的地點，當時中心持續最大風速達每小時約290公里。颶風導致大巴哈馬島（Grand Bahama）不少民眾受困。

機場醫院被淹 民居浸至天花

對許多人來說，等待救援的過程充滿恐懼。根據法新社所看到的一則短訊，大巴哈馬島居民威廉斯（Kendra Williams）寫道：「我們泡在水中，我們在天花板上，有人可幫助我們或派人協助嗎？拜託了，我和我兒子及6個孫兒，我們在天花板上。」身處大巴哈馬島主要城市自由港（Freeport）的里格比（Yasmin Rigby）透過短訊說：「那些以為會安全的人現在都要求救。我好友的丈夫被困屋頂，下面是兩米深的洪水。」她說，自由港的機場和醫院都被水淹，電力和食水供應中斷，就連部分安全屋都受損。

奧蘭多機場停運 迪士尼提早關

NHC在昨日最新公告中表示，一度達至5級颶風程度的多利安已減弱至2級颶風，但中心風力約每小時175公里，它位於佛州西棕櫚灘以東約170公里，預計當地時間周二清晨開始恢復向西移動，並於周二晚至周三晚「危險地靠近」佛州東岸，然後於周三晚至周四接近喬治亞州和南卡羅萊納州海岸，當局已疏散約100萬人。

多利安的外圍環流已抵達佛州，佛州主要機場奧蘭多國際機場發表聲明，表示計劃於當地時間周二凌晨2時起暫停商業營運。位在奧蘭多的華特迪士尼世界度假村亦發聲明表示，周二將提早關門。

（法新社/路透社/CNN）