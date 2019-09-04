龜速颶風蹂躪巴哈馬 多利安時速1.6公里 吹向佛州

【明報專訊】被稱為「怪獸」的大西洋颶風多利安周一幾乎在巴哈馬上空原地踏步，每小時移動約1.6公里，政府形容似乎已造成「史無前例」的破壞，最少5人死亡，紅十字會估計最少1.3萬間屋被毁或受損；另有估計最少6.1萬人需要糧食救濟，美國表示可提供援助。在連續數十小時的狂風暴雨蹂躪下，不少被困民眾紛紛求救，有一家三代八口在水淹住所時被困，稱他們都被困至天花頂，要求救援。風暴緩慢向西至西北方移動，美國警告多利安將於周二晚起「危險地」逼近佛州。
風暴潮18呎 水電斷6萬人缺糧
美國國家颶風中心（NHC）表示，多利安（Dorian）為巴哈馬部分地區帶來的風暴潮高達18呎（相當於兩層樓高）。巴哈馬總理明尼斯（Hubert Minnis）形容，對這個群島來說，多利安是「歷史性的悲劇」。他在記者會中表示，皇家警察部隊已確認有5人在阿巴科島（Abaco）喪命。阿巴科島是多利安周日以5級颶風姿態登陸的地點，當時中心持續最大風速達每小時約290公里。颶風導致大巴哈馬島（Grand Bahama）不少民眾受困。
機場醫院被淹 民居浸至天花
對許多人來說，等待救援的過程充滿恐懼。根據法新社所看到的一則短訊，大巴哈馬島居民威廉斯（Kendra Williams）寫道：「我們泡在水中，我們在天花板上，有人可幫助我們或派人協助嗎？拜託了，我和我兒子及6個孫兒，我們在天花板上。」身處大巴哈馬島主要城市自由港（Freeport）的里格比（Yasmin Rigby）透過短訊說：「那些以為會安全的人現在都要求救。我好友的丈夫被困屋頂，下面是兩米深的洪水。」她說，自由港的機場和醫院都被水淹，電力和食水供應中斷，就連部分安全屋都受損。
奧蘭多機場停運 迪士尼提早關
NHC在昨日最新公告中表示，一度達至5級颶風程度的多利安已減弱至2級颶風，但中心風力約每小時175公里，它位於佛州西棕櫚灘以東約170公里，預計當地時間周二清晨開始恢復向西移動，並於周二晚至周三晚「危險地靠近」佛州東岸，然後於周三晚至周四接近喬治亞州和南卡羅萊納州海岸，當局已疏散約100萬人。
多利安的外圍環流已抵達佛州，佛州主要機場奧蘭多國際機場發表聲明，表示計劃於當地時間周二凌晨2時起暫停商業營運。位在奧蘭多的華特迪士尼世界度假村亦發聲明表示，周二將提早關門。
（法新社/路透社/CNN）
相關字詞﹕風暴潮 風災 巴哈馬 颶風「多利安」（dorian） 颶風多利安（dorian） 颶風