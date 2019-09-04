11小時記招 韓司法部長提名人反駁指控

曹國在約300名記者前，承認2017年擔任青瓦台民政首席秘書後，有投資於妻家的私募基金，但稱不清楚該基金投資了什麼。該基金由妻家的長孫，即曹國妻的侄子主持。他促請該身處海外的侄兒盡快回國助查。至於其獨生女曹敏涉因其緣故而獲優待，他稱並無過問女兒的實習、論文著撰等事。曹國為沒嚴格對待周邊人，有些言行不一而道歉，但矢言倘獲確認提名，將推行即使改朝換代都不能推翻的改革。

被指以權謀私

曹國本為首爾大學法律教授，向來倡議公平公正社會，2017年入閣。7月辭任青瓦台民政首席秘書，由總統文在寅提名出任司法部長，以推動司法改革。惟指控圍繞下，民間和最大在野自由韓國黨有不少要求撤回其任命示威等。青瓦台因力撐，文在寅的支持度亦低迴於50％以下。不過無政黨的首爾市長朴元淳、盧武鉉財團理事長柳詩敏等進步派名人都為他幫腔，質疑假新聞攻擊。昨日輿論顯示，雖有人認為他已詳證清白，但有的人仍認為他欲蓋彌彰。檢察已着手調查曹國女兒、家族基金所涉嫌疑。

（綜合報道）