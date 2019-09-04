韓駐日使館收子彈信 「韓國人滾」

日刊物倡兩國斷交 遭轟煽動仇恨

東京港區的韓國大使館於上周二（8月27日），收到附有一枚子彈的恐嚇信。信內的一張信紙寫着：「我有步槍、好些手槍用子彈，正瞄準着韓國人。韓國人馬上滾」。信中另有提及「慰安婦」與強徵勞役的日韓間歷史問題。郵件寄給今年5月卸任的韓國駐日大使李洙勲，沒有寫明發信人。大使館之後報警，警方在鑑定子彈和追蹤疑犯。

日韓遠有歷史爭議，近有貿易衝突和主權爭議。8月31日，韓國6名國會議員團登上獨島（日稱竹島）。67歲右翼團體代行會長原口長男等6名右翼人士，9月1日在韓國大使館附近示威要求日韓斷交，原口把關乎竹島的抗議信插進大使館郵箱時，揮拳打凹了郵箱，當天被警視廳公安部以涉嫌損毁韓國大使館財物逮捕。

日本小學館出版社周一（2日）發售的《周刊Post》發表題為「我們不需要韓國」等專題報道文章，主張日韓斷絕邦交，又指有一成韓國人無法「調整憤怒情緒」甚至需要治療。該刊專欄作家等批評「煽動人種歧視和憎惡的仇恨言論」，小說家深澤潮、著名文化評論家內田樹因而宣布停止供稿。雜誌編輯部隨即道歉，承認「散播誤解，有欠考慮」。

（MBC/世界日報/朝日新聞/共同社）