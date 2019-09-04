商界憂郝爾彬極左 比硬脫歐可怕

貝理雅籲勿跌入提前大選陷阱

郝爾彬周一（2日）發表演說，大談工黨的政策，被視為就提前大選的宣傳攻勢。雖然他指出，工黨的優先事項是通過阻止首相約翰遜強推硬脫歐的法案，會和其他政黨合作，但他亦聲言已做好準備，如大選提前到來「會很高興」，又向支持者稱「我們會獲勝」。

雖然工黨影子內閣成員紛稱，提前大選與避免無協議脫歐可並行，但多名工黨元老質疑郝爾彬熱中提前大選的立場。前首相貝理雅周一促請避免在英國脫歐問題解決前，跌入提前舉行大選的陷阱，並警告民調反映工黨在大選不大可能勝出。

工黨影子政府已就未來施政規劃藍圖。其中影子財相麥祖恩（John McDonnell）早前公布經濟計劃，包括每年規模達490億鎊（4600億港元）的全新稅務及公共開支計劃，舉債2500億鎊（約2.3萬億港元）注資國家投資銀行，將鐵路、水務、郵政、電力等相關公共服務國有化，強制大型公司將10%股份轉移予僱員，徹底改革租戶權利，提升最高工資等。

影子政府亦正研究4天工作周、管理層薪酬上限、全民基本收入等措施，並將摒棄貝理雅循戴卓爾主義將工會邊緣化的政策，包括放寬工會罷工的規限，將僱員保障延伸至所有勞動人口等。另外，藉由大量印鈔為基建提供資金、暫被擱置的「人民量化寬鬆措施」亦可能死灰復燃。

現時不少工黨具影響力的核心成員來自左翼托派組織，而郝爾彬曾表明支持由獨裁者馬杜羅領導的委內瑞拉政府續存，惹外界注目。不少郝爾彬支持者認為，如他上台落實有關措施，可望扭轉對社會頂層有利、無助年輕人與低下階層的經濟現狀，但或令深受影響的商界等界別人心惶惶。

有商界游說人員向《金融時報》稱，商界不時談論郝爾彬政府與無協議脫歐兩者哪一項更令人憂慮，「如今普遍答案是郝爾彬更可怕」。英國製造業組織Make UK前主席斯科勒（Terry Scuoler）亦形容郝爾彬帶領工黨執政的未來「儼如噩夢」。

（衛報/金融時報）