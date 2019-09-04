威脅提前大選 無阻保守黨議員倒戈 約翰遜「靠嚇」無效 失議會控制權

國會周二短暫復會。約翰遜昨到國會致辭，強調自己希望有協議脫歐，又聲稱談判取得進展，但當他致辭時，保守黨議員李爾（Philip Lee）由保守黨座席走到在野黨座席，宣布轉投自民黨，他發聲明斥約翰遜政府追求脫歐的策略危及國家。他倒戈意味着約翰遜在國會失去執政所需的大多數。新形勢是在野黨聯同保守黨叛將掌控下議院320席，保守黨及北愛民主統一黨有319席

最可能10月14日舉行大選

保守黨叛變議員與工黨聯手，昨提出緊急辯論要求，迫使約翰遜在未就脫歐達成協議下，向歐盟申請押後脫歐3個月，即明年1月31日。根據工黨議員彭浩禮（Hilary Benn）的動議，將容許工黨及保守黨叛將周三起控制下議院議程。彭浩禮草案二讀辯論預計將在倫敦時間周三下午3時開始，5時投票，然後預留兩小時辯論修正案，議案三讀投票將在7時舉行。動議將確保國會下周暫停前完成立法程序。

《衛報》此前引述首相府消息稱，有關投票將被視為對政府發動不信任動議，如動議通過，政府將考慮在周三動議提前大選，相信最可能於10月14日舉行。消息稱，議員需考慮是否要藉由令無協議脫歐變成違法，無謂地押後脫歐自找麻煩，「將談判的控制權交給（工黨黨魁）郝爾彬」。

約翰遜周一召開緊急內閣會議後，在首相府發表聲明稱，任何情况下英國都將在10月31日如期脫歐。他強調「我不想舉行大選，你們也不想要大選」，又稱現時歐盟意識到英國立場強化，達成新協議的可能性提高，呼籲議員投票反對無意義的拖延脫歐行動，否則將削弱英國討價還價的能力，或令談判無法實現。

有保守黨叛變議員向路透社稱，約翰遜似乎想盡其所能提早大選，任何叛變的保守黨議員都將被逐出黨。此前傳媒估計約有20名保守黨議員準備叛變，《金融時報》昨點算仍有16人叛變，部分人表明不會競逐下屆大選。

叛將甘冒被逐出黨風險

約翰遜昨早跟前財相夏文達和前司法大臣郭達瑋（David Gauke）等保守黨留歐派會面，英國傳媒引述消息稱會面氣氛緊張。《衛報》報道，夏文達在會上質疑約翰遜根本沒與歐盟談判策略，其他與會者亦不相信他能在國會縮短會期內就脫歐協議完成立法。資深保守黨議員伯特（Alistair Burt）昨表明，甘冒被逐出黨的風險反對政府，他稱約翰遜口說尋求協議但沒憑據，因此需法案作安全網。

《每日電訊報》歐洲新聞主編福斯特（Peter Foster）昨亦引述消息稱，約翰遜的高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）公開形容跟歐盟的脫歐談判是「騙局」，歐盟官員認為正被約翰遜玩弄，但亦小心避免被指要為硬脫歐負責。

歐盟災難基金應付衝擊

在野黨昨討論如何應對約翰遜提前大選要求，國會需要三分之二多數才能提前大選。工黨黨魁郝爾彬昨晨跟其他在野黨領袖開會後發聲明，會先通過阻撓硬脫歐法案才會處理約翰遜要求。

隨着無協議脫歐風險增加，歐盟亦加緊準備。《金融時報》昨稱，歐盟將準備向部分國家開放災難基金，以應對硬脫歐對企業的衝擊。

（衛報/路透社）