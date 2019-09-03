蘇軍元帥雕像被塗污 引爆俄捷爭拗

紀念1945年5月9日率領紅軍解放捷克的科湼夫（Marshal Ivan Konev）蘇軍元帥雕像屬捷克政府公物，屹立於布拉格第六區已39年。今年8月21日蘇聯入侵捷克51周年，該像遭人潑紅油，並用白漆於雕像基座寫上：「反對血腥元帥！我們不會忘記。」俄使館向捷克外交部提出外交照會抗議。

布拉格區長收恐嚇需出走

布拉格第6區市長科拉日（Ondrej Kolar）上周四（8月29日）表示，該雕像一年被塗污最少兩次，市議會不會再維修清理，要把雕像送予同樣位於第6區的俄國大使館在其範圍展示。

俄使館官方facebook譴責科拉日，指他褻瀆犧牲自我以解放捷克免於納粹的紅軍，又聲稱收到很多捷克市民來信指摘市方做法，有人詰問科拉日究竟希望二戰時由哪一方取勝。

捷克民主派批俄發動混合戰

捷克民主派人士拉茲諾夫斯基（Petr Laznovsky）認為俄使館暗示科拉日支持納粹，他指俄方做法正是向捷克發動「混合戰」（hybrid warfare）的事例，令人難以接受。

科拉日表示迭連受到電郵、社交媒體和短訊等恐嚇，上周五（8月30日）要受警方保護及被迫離開布拉格。

科湼夫獲蘇聯前最高領導人斯大林譽為「英雄」，惟他在戰後東歐角色，包括1956年領軍鎮壓匈牙利布達佩斯、涉嫌參與策劃1968年8月蘇聯為首的華沙公約成員國入侵捷克斯洛伐克，一直惹爭議。

（衛報/自由歐洲電台/塔斯社）