國際觀察：當「職業變態者」把持國政／文：申世明

脫歐派大功臣 甘明斯好勇鬥狠

當約翰遜7月組閣時，外界的注意力都放在甘明斯的任命，據英媒報道，有資深保守黨脫歐派人士形容他的任命「比約翰遜當選黨魁更令人高興」。輿論一早判斷，甘明斯不會是普通的顧問，估計影響力將一如美國總統特朗普的前任首席策略師班農。言猶在耳，約翰遜出招暫停國會令反對者陣腳大亂，一般相信是甘明斯的計謀。約翰遜下一步會怎樣？英國傳媒稱約翰遜可能提前大選，約翰遜據報亦會將下場大選主題定為「人民 vs. 國會」，鼓勵人民自國會手上重奪國家控制權。這招似曾相識，2016年脫歐公投中，脫歐派正是以「重奪控制」作動員，當年一大功臣便是據報熟讀《孫子兵法》的甘明斯。

甘明斯向來好勇鬥狠，他曾是高文浩的親信及高級顧問，高文浩出任教育大臣推動的教育改革便是他的心血。2014年，高文浩跟時任內政大臣文翠珊不和，高文浩被迫道歉。當時已離職的甘明斯護主心切，狠批卡梅倫「笨拙」和「膚淺」，又轟首相府幕僚長及傳訊總監無能，高文浩立即割席，卡梅倫則不點名斥他是「職業心理變態者」。

2016年脫歐公投成甘明斯翻身機會。他出任脫歐派官方組織「Vote Leave」的總監，以「重奪控制權」為口號動員，雖然廣被視為誤導公眾，但卻有效。甘明斯的「蘇聯式宣傳」只專注傳達兩個並不正確的信息，包括英國每周須向歐盟支付3.5億英鎊（約34億港元），以及土耳其將加入歐盟，激化英國人對移民的憂慮。

改革公僕體系 被指清洗異己

甘明斯蔑視保守黨建制，也對國會及公務員嗤之以鼻。今年3月，國會就脫歐公投中的不實資訊展開調查，甘明斯因拒絕回答問題而被裁定蔑視國會。脫歐派一直認為公務員在拖脫歐後腿，故意對脫歐的經濟後果危言聳聽，脫歐派樂見甘明斯的任命，便因為相信他不會屈服於公務員壓力。他一直相信英國公務員體系要改革，理由之一是既然政客要為主政部門負責，那麼應有權挑選下屬；另一理由是，公務員多文科出身，並不適合應對一個正由科技塑造的世界——單看改革建議，其實言之成理。不過，在脫歐陰霾下，甘明斯要改革的原因，是為國家着想還是要清洗異己，並不易說清。

戰鬥格推脫歐 隨時「贏場交輸頭家」

英國新首相上任後總會擺出和解姿態，就算近代最有戰鬥格的首相戴卓爾夫人，1979年入主首相府也引用一段聖方濟各著名禱文表達和解的願望。約翰遜的演說沒有這種姿態，也許有人會說脫歐是當頭大事，政府不要花時間擺姿態。不過，約翰遜和甘明斯一副戰鬥格全力推動脫歐，既得罪國會，也得失蘇格蘭和北愛，到頭來會否「贏了場交，輸了頭家」，且拭目以待。

申世明