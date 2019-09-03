復會埋身戰 英議員謀緊急立法阻硬脫歐 約翰遜召緊急內閣會議 商提前大選反制

【明報專訊】英國國會周二（3日）復會，首相約翰遜及留歐派就脫歐的角力亦進入關鍵階段。反對無協議脫歐的議員預料將把握僅有的數天，通過法案阻止首相約翰遜推動硬脫歐，約翰遜雖然出招阻嚇倒戈保守黨議員，但英媒統計仍有18人表明會支持議案。約翰遜昨日突然召開緊急內閣會議商討一旦國會通過阻止無協議脫歐的議案即提前大選，英媒指可能最快周三宣布。
約翰遜上周宣布國會9月中休會至10月14日，變相令議員在10月31日脫歐死線前只有約3周討論脫歐議案。在野黨及部分保守黨留歐派國會議員為阻止無協議脫歐，預料今日會引用「SO24」規定以緊急提出立法。BBC引述消息稱，議案規定一旦10月19日前未能達成脫歐協議，脫歐限期便要延至明年1月31日。
網媒BuzzFeed更指保守黨的利凱輝（Oliver Letwin）和葛偉富（Dominic Grieve），及工黨的施紀賢（Keir Starmer）等人提出另一個議案阻撓無協議脫歐，希望在復會後數小時就能通過，消息指簡單的議案可在一天內通過所有下議院程序，施紀賢周日曾指議案是個簡單計劃。
毋懼威脅 18保守黨議員支持
英媒周日已指約翰遜計劃提早大選，並威脅禁止倒戈保守黨議員參選，圖阻止國會議員的計劃。不過，《衛報》昨稱，最少18名保守黨議員表明，威脅無阻他們支持阻撓無協議脫歐的議案。
約翰遜昨突召開緊急內閣會議，首相府官員確認會議是討論如何應對議員尋求掌控立法議程，官員稱下議院議員周二的投票會被視為對政府的信任投票，有白廳官員稱與其讓議員立法阻止無協議脫歐，約翰遜將主動提出動議，建議提早大選。根據規定，約翰遜提前大選要取得三分之二議員支持。
工黨民望落後 提前大選有隱憂
前司法大臣郭達瑋（David Gauke）質疑約翰遜對黨內留歐派採取對抗策略，故意讓黨內反對派推倒他的脫歐策略，並讓他在提早大選前先清除黨內異己。工黨前首相貝理雅昨警告，工黨不應支持提前大選，因為黨魁郝爾彬民望低落，但郝爾彬昨明支持提前大選。YouGov上周民調顯示，保守黨目前民望34%，領先工黨12個百分點，但有分析認為，一旦留歐派團結一致，可望在大選中拉倒約翰遜。
（BBC/金融時報/BuzzFeed/路透社）