復會埋身戰 英議員謀緊急立法阻硬脫歐 約翰遜召緊急內閣會議 商提前大選反制

約翰遜上周宣布國會9月中休會至10月14日，變相令議員在10月31日脫歐死線前只有約3周討論脫歐議案。在野黨及部分保守黨留歐派國會議員為阻止無協議脫歐，預料今日會引用「SO24」規定以緊急提出立法。BBC引述消息稱，議案規定一旦10月19日前未能達成脫歐協議，脫歐限期便要延至明年1月31日。

網媒BuzzFeed更指保守黨的利凱輝（Oliver Letwin）和葛偉富（Dominic Grieve），及工黨的施紀賢（Keir Starmer）等人提出另一個議案阻撓無協議脫歐，希望在復會後數小時就能通過，消息指簡單的議案可在一天內通過所有下議院程序，施紀賢周日曾指議案是個簡單計劃。

毋懼威脅 18保守黨議員支持

英媒周日已指約翰遜計劃提早大選，並威脅禁止倒戈保守黨議員參選，圖阻止國會議員的計劃。不過，《衛報》昨稱，最少18名保守黨議員表明，威脅無阻他們支持阻撓無協議脫歐的議案。

約翰遜昨突召開緊急內閣會議，首相府官員確認會議是討論如何應對議員尋求掌控立法議程，官員稱下議院議員周二的投票會被視為對政府的信任投票，有白廳官員稱與其讓議員立法阻止無協議脫歐，約翰遜將主動提出動議，建議提早大選。根據規定，約翰遜提前大選要取得三分之二議員支持。

工黨民望落後 提前大選有隱憂

前司法大臣郭達瑋（David Gauke）質疑約翰遜對黨內留歐派採取對抗策略，故意讓黨內反對派推倒他的脫歐策略，並讓他在提早大選前先清除黨內異己。工黨前首相貝理雅昨警告，工黨不應支持提前大選，因為黨魁郝爾彬民望低落，但郝爾彬昨明支持提前大選。YouGov上周民調顯示，保守黨目前民望34%，領先工黨12個百分點，但有分析認為，一旦留歐派團結一致，可望在大選中拉倒約翰遜。

（BBC/金融時報/BuzzFeed/路透社）