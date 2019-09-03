親雅加達民兵攻巴布亞大學 1死13傷

疑警方支持攻擊 帶路闖入

英國《衛報》報道，一批巴布亞學生周日在省會查亞普拉的阿貝普拉（Abepura）區學生宿舍內，遭自稱「原住民社群」（Masyarakat Nusantara）的武裝民兵攻擊。報道指該民兵團體親印尼政府，獲警察支持。3名學生遭槍殺，其一胸膛中槍斃命。新西蘭廣播電台報道，襲擊宿舍的人來自印尼其他地區，導致最少一男學生死亡，一人危殆，約12人受傷。《雅加達郵報》稱肇事的是納亞克（Nayak）學生宿舍，一班非原住民的巴布亞人在一些警員隨行下闖進該宿舍，投擲石頭與爆竹。

阿貝普拉的查亞普拉科技大學講師帕拉姆馬（Paul Paramma）稱，示威頻生激發了來自爪哇、蘇拉威西等外省印尼人，與巴布亞人、尤其是高地人之間的緊張。從巴布亞以外地方來的人到處舉起印尼國旗示威。澳洲迪肯大學國際政治專家金斯伯里（Damien Kingsbury）稱，印尼軍方向巴布亞輸入民兵可追溯好些年前，最近他們似乎跟警察緊密合作。

士兵槍殺示威者片段曝光

另外，《衛報》和澳洲特別廣播服務（SBS）昨日援引網上曝光片段報道，上周三巴布亞省德亞伊（Deiyai）示威者在縣政府外和平示威卻遇軍人開槍，即使示威者已舉起雙手。解放運動組織「西巴布亞民族委員會」（KNPB）的耶莫說，示威者和平地進入縣政府辦公室，警察忽然毫無預警便向群眾開火，有些示威者以弓箭還擊。

巴布亞警方發言人稱，德亞伊示威有最少一名士兵和5名平民被殺。示威者稱當日示威有6人遇害，逾10人受傷。不過印尼國家警察發言人受訪時，否認德亞伊有示威者遇害。

連續兩周的巴西布及西巴布亞示威未有平息迹象，當局已調派約6000名警察和軍人到當地。印尼傳媒周一稱，印尼警方禁止當地暴力示威及鼓吹獨立的言論。有4名澳洲人周一被逐出巴布亞，當局指他們參與獨立示威。

（衛報/路透社/SBS/半島電視台/RNZ）