親雅加達民兵攻巴布亞大學 1死13傷

【明報專訊】因印尼警方拘捕及涉嫌歧視西巴布亞大學生而引發的新一波巴布亞騷亂和鬧獨立風波，擾攘兩周仍未平息，並有其他地區印尼人疑在警方支持下到巴布亞「踩場」示威。有巴布亞大學生周日清晨在宿舍內，遭親雅加達政府的民兵闖入攻擊，釀最少十多名學生死傷。另有網上片段顯示，印尼士兵上周在西巴布亞示威中，向雙手舉頭的示威者開槍。
疑警方支持攻擊 帶路闖入
英國《衛報》報道，一批巴布亞學生周日在省會查亞普拉的阿貝普拉（Abepura）區學生宿舍內，遭自稱「原住民社群」（Masyarakat Nusantara）的武裝民兵攻擊。報道指該民兵團體親印尼政府，獲警察支持。3名學生遭槍殺，其一胸膛中槍斃命。新西蘭廣播電台報道，襲擊宿舍的人來自印尼其他地區，導致最少一男學生死亡，一人危殆，約12人受傷。《雅加達郵報》稱肇事的是納亞克（Nayak）學生宿舍，一班非原住民的巴布亞人在一些警員隨行下闖進該宿舍，投擲石頭與爆竹。
阿貝普拉的查亞普拉科技大學講師帕拉姆馬（Paul Paramma）稱，示威頻生激發了來自爪哇、蘇拉威西等外省印尼人，與巴布亞人、尤其是高地人之間的緊張。從巴布亞以外地方來的人到處舉起印尼國旗示威。澳洲迪肯大學國際政治專家金斯伯里（Damien Kingsbury）稱，印尼軍方向巴布亞輸入民兵可追溯好些年前，最近他們似乎跟警察緊密合作。
士兵槍殺示威者片段曝光
另外，《衛報》和澳洲特別廣播服務（SBS）昨日援引網上曝光片段報道，上周三巴布亞省德亞伊（Deiyai）示威者在縣政府外和平示威卻遇軍人開槍，即使示威者已舉起雙手。解放運動組織「西巴布亞民族委員會」（KNPB）的耶莫說，示威者和平地進入縣政府辦公室，警察忽然毫無預警便向群眾開火，有些示威者以弓箭還擊。
巴布亞警方發言人稱，德亞伊示威有最少一名士兵和5名平民被殺。示威者稱當日示威有6人遇害，逾10人受傷。不過印尼國家警察發言人受訪時，否認德亞伊有示威者遇害。
連續兩周的巴西布及西巴布亞示威未有平息迹象，當局已調派約6000名警察和軍人到當地。印尼傳媒周一稱，印尼警方禁止當地暴力示威及鼓吹獨立的言論。有4名澳洲人周一被逐出巴布亞，當局指他們參與獨立示威。
（衛報/路透社/SBS/半島電視台/RNZ）