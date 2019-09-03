風暴考驗佛州老舊防洪基建

水位達17.5呎需排洪減壓

佛州南部的全美第二大淡水湖奧基喬比湖（ Lake Okeechobee ） 被農田和鄉鎮包圍，以往不時出現洪災。當局預計多利安會為佛州部分地區帶來多達300毫米雨量，負責監察洪水控制系統的美軍工兵部隊（U.S. Army Corps of Engineers）預計湖水會上升達3.5呎（約1米）。該湖堤防由碎石和石灰石構成，屬舊式設計，現時湖水約深13.7呎，以往當水位到達17.5呎時，往往就出問題。2017年颶風艾瑪吹襲期間，奧基喬比湖湖水水位達到17.2呎，美軍工兵部隊當時要釋放數以十億計加侖的湖水入聖露西河（St. Lucie River）。美軍工兵部隊表示，在經過持續改善工程後，現時堤防的質素已比當年有改善，而這幾天當下游情况許可時，都會將湖水釋放以降低該湖壓力。

負責管理該區水利的南佛州水利管理區亦為多利安到來作準備，包括事先將一系列運河的水位下降，以利吸納多利安帶來的雨水，又會在颶風來襲時加派人手到泵房。

（綜合報道）