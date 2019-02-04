重創巴哈馬 怪獸級颶風撲美東 風速曾達295公里 4州進緊急狀態

颶風多利安來襲 千航班取消

5級颶風多利安中心最高持續風力達每小時295公里，帶來高達5至7米的風暴潮，被外電形容為「怪獸級」，也是今年至今全球最強風暴。巴哈馬報章《論壇報》（The Tribune）貼出的影片顯示，一處看似沿海城市的地方，洪水淹到木屋屋頂，翻覆的船浮在褐色泥水中，水中還看得到被吹倒的木板、樹枝和其他殘骸。大巴哈馬國際機場（Grand Bahama International Airport）嚴重水浸，很多災民因停電而要在漆黑中渡過風災。多利安登陸後，移動速度大幅減慢至每小時1.6公里向西移動，意味着其風眼可能覆蓋大巴哈馬長達9小時，造成更大破壞。當地傳媒稱，風暴中阿巴科島（Abaco）一名8歲男孩在風暴潮中淹死。

巴哈馬8歲男童淹死 毁1.3萬屋

巴哈馬總理明尼斯（Hubert Minnis）在記者會上一度落淚，形容這可能是他一生中最傷心和糟糕的一天，說：「我們面臨的颶風……是巴哈馬史上從未見過的。」他表示，當地房屋一般只能應付每小時約240公里的風力。 國際紅十字會初步估計，可能多達1.3萬民房嚴重受損，阿巴科井水據報遭海水污染。國際紅十字會稱，已撥款25萬瑞士法郎應急，並提供約500個家庭緊急收容協助。

多利安預計當地時間周一晚至周二早上開始吹襲佛羅里達州，但多利安路徑存在不明朗因素，部分預測機構預計多利安稍後會轉為偏北移動，掠過佛州東岸北上，佛州與預期可能受襲的喬治亞州、南卡羅萊納州和北卡羅萊納州先後宣布進入緊急狀態。總統特朗普與緊急部門主管見面後說：「我們預期東部沿海大部分地區最終都將受到影響，有些地方會非常非常嚴重。」

大西洋有紀錄以來第2強風暴

多利安周日登陸巴哈馬後，風力減弱至每小時264公里，昨降為4級颶風。但它之前仍平了大西洋1951年有紀錄以來第2強風暴紀錄，僅次於中心風力曾達每小時304公里的1980年颶風艾倫（Allen）。目前各預測機構對多利安未來的路徑仍有不少分歧，由於它西面的颶風半徑只有約46公里，屬於強而小的颶風，因此其路徑只要有些微偏差，都會對陸上風力有很大影響。專家指出，多利安附近的引導氣流微弱，一來會令風暴慢速移動，增加災區的破壞，亦令可能受襲的地區民眾鬆懈，二來路徑難以預測，在防災上帶來問題。有不少佛羅里達州居民就無視政府疏散警告，誓死堅守家園。

（綜合報道）