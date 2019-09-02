得州槍手掃射行人7死 嬰兒中彈

當地時間上周六下午約3時17分，駕駛一輛本田汽車的男疑犯從米德蘭（Midland）經20號州際公路往西前往敖德薩（Odessa）期間，因為左轉時沒打燈而遭警車截查。當時疑犯在車中舉起一把步槍向後開槍，警車上兩名警員其中一人受傷。

疑犯接着開車繼續西行，在敖德薩離開州際公路開往家居裝修建材連鎖店家得寶（Home Depot），並朝路人開火，其間疑犯棄車，偷了一輛郵務車代步。疑犯其後開着郵務車回頭往東開，在警方追截下，在敖德薩電影院Cinergy停車場撞上一輛車輛，旋即爆發警匪槍戰，最後疑犯遭警擊斃。

事件共造成7人死亡，約20名傷者包括3名警員，以及一名面部中槍傷的17個月大嬰兒。

月內第二宗 議員促加強槍管

得州艾爾帕索（El Paso）8月3日亦發生槍擊案，一名反拉美裔移民的白人主義者在沃爾瑪（Walmart）超市亂槍掃射，釀22死。

民主黨議員兼明年總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）前天敦促國會立即行動加強槍管，以免讓民眾終日活於恐懼邊緣。美國總統特朗普當天亦在Twitter發文，稱已聽取匯報和會繼續關注案件進展。有網民留言指他冷漠，「只顧打高爾夫球」。

（綜合報道）