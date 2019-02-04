美現神秘病 疑涉電子煙 多州錄逾200個案 專家：儼如流行病

CDC指出，截至上月27日，25個州份合共通報215宗相信與電子煙有關的疾病個案，全部患者報稱曾以電子煙吸入尼古丁或大麻的活性成分四氫大麻酚（THC），在吸入後數天或數周內發病，另有數宗肺部相關疾病待查。

CDC稱，目前未能確認神秘疾病突然爆發的成因，亦未發現有單一物質或電子煙產品與該疾病有關，正與各衛生部門合作調查。當局警告，電子煙可能含有有害物質，例如鉛等重金屬、揮發性有機化合物、致癌物質等，呼籲年輕人、孕婦及從未吸煙者避免吸電子煙，亦應避免循非正規渠道購買電子煙產品，並停止改裝電子煙設備。

病者多約20歲 部分需入ICU

電子煙藉由加熱含有尼古丁等成分的液體，使其霧化後吸入。《紐約時報》指出，大部分疑因吸食電子煙而患病者均為20歲左右的青少年，大多在吸食電子煙後出現嘔吐、發燒、疲倦、呼吸急促等徵狀，部分人需接受深切治療（ICU）或使用呼吸機數周。早前伊利諾伊州一名女病人身亡，成全球首宗電子煙相關的死亡個案。多名醫生透露，病人的肺部掃描有類似嚴重細菌或病毒感染的病徵，但無法檢測出感染源頭，且由於病人未能確認或隱瞞曾吸入物質，令治療更困難。紐約兒科肺學專家皮爾扎達（Melodi Pirzada）形容情况「已變成流行病爆發」，「非常不妥」。

醫護界正嘗試確認該神秘疾病源頭，包括確認是否與長期吸入或混合大麻吸入等行為有關。有專家指出，電子煙使用的煙液須先以溶劑稀釋，但部分溶劑可能在冷卻時變回液體，吸入肺部後可能導致呼吸困難甚至肺部感染。紐約州衛生官員亦指出，當地部分涉及突發呼吸問題的嚴重病例，便與常被加入煙液中用作「營養補充劑」的維他命E油有關。由於主要電子煙生產商並無大幅改變配方，有專家估計突然出現的病症很可能與非法產品有關。

專家料涉非法產品 斥當局乏監管

電子煙常被推銷作為有助戒煙的替代品，惟成效存疑。FDA要求全美電子煙生產商須在明年5月前提交銷售申請，未能通過便不可再出售。美國國家藥物濫用研究所（NIDA）總監沃爾科（Nora Volkow）批評當局對電子煙產品「毫無監管」，對爆發相關的疾病潮並不意外。電子煙科技協會要求政府先徹查事件起因是否涉及電子煙才公布。

（紐約時報/獨立報）