200周年國慶 希臘開條件向英借回巴特農雕塑

願借珍稀文物予英展覽

原本全長160米的雕塑現今斷裂成多段碎片，希臘目前保存了其中50米雕塑碎片，英國保存的部分長約80米，餘下部分則散落在歐洲另外8間博物館。米佐塔基斯稱由於2021年的重要性，他將會向英國首相約翰遜提出向英國借雕塑一段時間，而希臘則向英國借出從未在海外展出的文物作為交換。

早在1980年代就有希臘政客促英國交還雕塑，但大英博物館一直拒絕。近年有不少英國人支持希臘的訴求，2014年YouGov民調顯示，僅23%受訪者希望文物保留在英國。米佐塔基斯表示希臘對於交還雕塑的要求不變，他認為英國最終會順應要求。

希臘不僅向英國提出借雕塑，米佐塔基斯早前首次出訪巴黎跟總統馬克龍會面時亦向法國提出類似要求，獲積極回應。該段藏於羅浮宮的雕塑描繪一個半人馬與一名拉比斯女性作戰，是館內最重要藏品。法國表示將研究把藏品歸還，以換取希臘借出未公開的青銅器予羅浮宮展出。

（衛報）