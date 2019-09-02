英媒：約翰遜擬禁叛變黨友參選

有機會10月大選 失國會多數

跨黨派留歐陣營議員原已醞釀拉倒約翰遜政府，另組「團結政府」，但因為應否由工黨黨魁郝爾彬暫任首相位存爭議。在約翰遜上周取得暫停國會的授權後，跨黨派議員開始暫擱分歧，加速推動內閣不信任投票，以阻止對方暫停國會。英國傳媒稱，倘若反硬脫歐勢力成功阻止約翰遜按原訂計劃在10月31日脫歐，約翰遜考慮提前大選。即使脫歐完成，他也會考慮提前在聖誕前大選。

《星期日電訊報》更稱，首相府正考慮懲罰叛變黨友，令他們屆時無法參選，並換上支持約翰遜計劃的人馬出戰。報道指約翰遜今日會跟試圖阻止無協議脫歐的黨內政敵如夏文達和郭達瑋等人攤牌，夏文達等人要求約翰遜提出跟歐盟談判有進展的證據。倘若約翰遜真的要這樣懲罰黨友，約翰遜將不得不在10月大選，保守黨或保不住國會多數，即使再跟北愛民主統一黨合作，也不夠票。

約翰遜接受《星期日泰晤士報》訪問時稱，現時最基本的選擇是站在想取消公投結果的郝爾彬一方，令國家陷入混亂，還是跟他站在同一陣線，履行公投結果，然後堅定專注國內議程。

歐盟代表：堅持北愛擔保方案

英歐最新談判的關鍵，是約翰遜拒絕接受前首相文翠珊政府所達成協議中的北愛爾蘭邊境擔保方案，要求歐盟放棄。目前主持無協議脫歐準備工作的蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩，在《星期日電訊報》撰文，聲言排除無協議脫歐的選項，將減低歐盟同意改變原脫歐協議內容的機會。不過歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶亦投書《星期日電訊報》，明言不會放棄北愛邊境擔保方案，稱只有英國國會通過現時脫歐協議，才會商討擔保方案的「替代安排」。他不諱言對避免無協議脫歐不感樂觀。

（星期日電訊報/星期日泰晤士報/法新社）