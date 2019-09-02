德東地選 AfD「二創」89民運拉票

得票大增衝擊執政聯盟

投票約在本港時間周一凌晨12時結束。票站調查顯示，AfD在薩克森得票由5年前的9.7%升至27.5%；勃蘭登堡則由12.2%升至22.5%。總理默克爾的基民盟在薩克森仍是最大黨，但得票大跌7.4個百分點至32%；執政拍擋社民黨在1990年以來一直執政的勃蘭登堡雖得票領先，但僅較第二位的AfD多五個百分點。舉行地選的兩個州都位於前東德地區，前東德在兩德統一後經濟發展一直落後德國西部，AfD一直以前東德地區為地盤。AfD全國支持率為13%，但在薩克森及勃蘭登堡民調分別高達25%及21%。

薩克森州萊比錫1989年10月9日有7萬名示威者無懼東德政權拿着燭光高呼「我們是人民」（Wir sind das Volk）口號，集會被視為重要轉捩點，一個月後柏林圍牆便倒下。30年後，當年示威的口號和圖像卻被AfD挪用重新包裝拉票，例如「我們是人民」口號，又表示要促成「轉變2.0」，指要帶來像當年東德共產政權倒台、柏林圍牆倒下及東西德統一的巨變。

AfD領袖聲稱現在的德國跟東德共產政權一樣不民主，在勃蘭登堡參選的卡爾比茨（Andreas Kalbitz）說：「跟鄰居、同事、子女說話時要很小心，因他們或會重複你的說話。很多經歷過東德時期生活的人都稱現在跟過去一樣差。」

當年示威領袖斥見風使舵

有當年的示威領袖對於AfD利用歷史大為憤怒，指當年革命是關於開放、正義和民主。示威領袖之一的卡倫巴赫（Gisela Kallenbach）說：「我想問有多少AfD選民在1989年曾經上街，當年參加示威是相當危險的事，當中又有多少人只是見風使舵。」

兩德統一後發展令民眾失望，亦推高了AfD支持度。政治學者羅澤爾（Felix Rosel）指，1989年示威後民眾對統一期望很大，以為生活水平會看齊西德，「但他們得到的是大量失業和人口減少」。

（法新社/Euronews/CNN）