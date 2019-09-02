德總統為納粹暴政求寬恕 暗批極右 二戰爆發80周年 倫敦市長警告重蹈覆轍

重申不忘歷史 暗批極右黨淡化惡行

波蘭舉行的二戰紀念儀式在當地時間昨日凌晨4時半於中部城鎮維隆（Wielun）揭開序幕，由波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）主持。80年前的同樣時間，納粹德軍空襲維隆，被歐洲史學界視為二戰開端。當年空襲摧毁了市內最少七成建築，市中心幾乎只剩頹垣敗瓦，至少126人喪生，但有估計可能多達數百。納粹入侵波蘭觸發英國和法國宣戰，二戰正式爆發。

波蘭民粹政客稱德國應賠7.3萬億

在維隆的儀式上，施泰因邁爾發表演說，譴責當年納粹政權的「毁滅欲望」促成這次攻擊，他以德語和波蘭語道：「我在德國暴政下的波蘭受害者跟前垂頭，我請求寬恕。」他稱保證德國人不會忘記這段歷史，又指那些描述納粹統治純屬歷史註腳的人「將自己放上審判」。這說法疑暗批國內極右德國另類選擇黨（AfD）黨魁高蘭。高蘭曾宣稱納粹時期只是輝煌德國史中的「一點雀屎漬」。他在2017年大選前更曾稱德國人「有權為德國軍人在兩次大戰的成就自豪」，激起德國政壇譴責，但批評無阻該黨成為戰後首個晉身國會的民族主義政黨。

波蘭在二戰中有逾500萬人喪生，是其一受害最深的國家。波蘭法律與公正黨2016年上台，大打民族主義牌，賠款爭議重燃。波蘭政府雖然未正式向德國索償，但國會去年成立委員會，評估和處理索償問題，委員會主席穆拉爾奇克（Arkadiusz Mularczyk）聲言，金額以今時今日幣值計算，可高達8500億歐元（約7.3萬億港元），他抨擊柏林只重視猶太人受害者，卻「歧視」波蘭受害者。德國則堅稱，波蘭已於1953年放棄戰爭索償；波蘭反指當時是蘇聯迫使波蘭放棄。

學者：波蘭右翼打受害者牌吸選票

研究後共產時代的波蘭的史丹福大學學者戈日馬拉-布斯（Anna Grzymala-Busse）稱，波蘭右翼政客打着受害者心態的牌，藉此鞏固票源，同時取悅那些希望波蘭在歐洲政壇有更大影響力的國民。

在維隆儀式舉行的同時，波蘭總理莫拉維茨基則跟歐盟委員會第一副主席蒂默曼斯在北部格但斯克主持另一儀式。當地西盤半島（Westerplatte）是德軍入侵的首個戰場，首次空襲只比維隆遲15分鐘左右。

波蘭昨午在首都華沙舉行更大規模的紀念儀式，美國副總統彭斯和德國總理默克爾出席。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）昨在紀念儀式上稱，現時歐洲政客利用分化的言辭爭取支持，並散播對少數族裔的仇恨，情况跟二戰前夕愈來愈相似。

（綜合報道）