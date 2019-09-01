法波關係未明朗 馬克龍算盤難打響

波蘭總理：兩國關係已改善

馬克龍原訂今年4月初首次訪問波蘭，但華沙臨時要求押後。波蘭傳媒當時指，法律與公正黨（PiS）政府擔心歐洲議會選舉臨近，馬克龍會公開支持反對派影響選情，畢竟馬克龍曾就法治和移民問題批評華沙。暫未知事件有否影響馬克龍今日拒絕出席二戰紀念儀式的決定，但波蘭傳媒揣測，馬克龍另一顧慮是波蘭拒邀俄國總統普京到場。波蘭總理上月底稱，馬克龍會留待明年初才出訪華沙，強調兩國關係已比之前改善。

隨着默克爾即將淡出政壇，馬克龍開始取代其歐洲頭號領袖地位，最近圍繞歐盟最高層職位的分配爭端，已體現到他的政治能量。當時他多次嘗試提名東歐政客執掌要職，即使在歐洲議會議長一職受挫，仍成功將保加利亞人格爾奧基耶娃捧上IMF總裁的位置，反映他極力經營跟東歐的關係，以求擴張影響力。然而，馬克龍始終未能跟歐盟內最大東歐國家波蘭（以及另一常跟歐盟不和的匈牙利）建立良好關係，成為其建立泛歐盟友陣營的障礙。