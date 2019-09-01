世局解碼：波蘭二戰紀念禮 美英法俄領袖缺席 主戰國僅德赴會 突顯歐洲分歧

1939年9月1日，納粹德軍入侵波蘭西線，第一擊目標是但澤自由市（今格但斯克）的西盤半島（Westerplatte），英國和法國兩日後對德宣戰，西方視之為二戰開端。當年德國跟蘇聯簽訂互不侵犯條約，內容包括瓜分波蘭，蘇聯同月17日攻擊波蘭東線，華沙10日後陷落，歐洲自此戰火重燃，跟歐亞大陸另一端的日本侵略戰爭並提，合稱第二次世界大戰。

特邀烏克蘭總統 展聯合抗俄立場

80年後的今日，波蘭政府以東道主身分舉行紀念儀式，但多數涉戰大國領袖都缺席，並處處折射出歐洲以至西方的內部分歧，及民族主義政客如何用二戰遺產各自撈取政治利益。波蘭政府原邀請美國總統特朗普發表演說，但後者因要應對颶風取消行程，改由副手彭斯頂上。但特朗普提到短期內會重新安排到訪波蘭，展示他跟民粹意識形態相近的法律與公正黨（PiS）政府有良好關係。對比之下，特朗普對德國的態度可謂兩樣，他原定行程再次跳過德國，被質疑故意冷落默克爾政府，以報復對方拒絕配合華府政策。

二戰同盟國英、法都無領袖赴會，德國總理默克爾最後時刻答應到場，而華沙更以克里米亞爭端為由，沒邀請俄羅斯總統普京，反邀烏克蘭總統澤連斯基，展現重視波烏關係抗俄的立場。

現屆波蘭政府跟德國為首的歐盟建制並不咬弦，故即使默克爾臨時赴會，也不代表兩國關係好轉。波蘭和德國近年掀起索取戰爭賠償的話題，儘管在納粹侵略中喪生的波蘭人多達500萬，即使不計當地猶太人也有約200萬，但因戰後波蘭落入蘇聯控制，德方賠款都是經莫斯科轉交，很多波蘭人如今投訴根本沒收過任何賠償。德國堅持這議題已結束，波蘭則稱尚未正式提出申索，但已成潛在政治風波。

在國際關係外，戰爭記憶的塑造也引發政治爭議。《衛報》形容，波蘭一如其他中歐國家，近年專心描繪納粹統治暴行，淡化本國民眾在猶太人大屠殺的參與角色，更推銷經修飾的戰爭史詩。以西盤半島的戰爭遺址為例，原屬格但斯克自由派市政府的管轄範圍，但執政PiS政府打贏司法戰，奪取控制權，計劃興建全新博物館，以紀念衛國英雄，預計2023年前落成。批評者質疑這是PiS政府搞歷史修正主義大計的一環。

圖改歷史定論 波俄舉動惹議

《衛報》指這次被華沙「排斥」的俄羅斯也不例外。10年前的今日，時任總理普京在西盤半島發表演說，罕有承認促成瓜分波蘭和挑起二戰的《德蘇互不侵犯條約》「道德上是不可接受，實際操作上則是無意義、有害和危險」，是一個「錯誤」。俄羅斯如今卻嘗試改變歷史定論，文化部長撰文宣稱該條約是「蘇聯外交的勝利」，外交部亦發起以動畫和「二戰真相」twitter標籤輔助的網上運動。

明報記者