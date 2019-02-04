印東北登記公民 190萬人恐變無國籍

人權組織質疑針對穆斯林

當地政府自1951年製作該名單，要求民眾提供文件，證明自己或親屬在1971年3月24日前（即孟加拉脫離巴基斯坦的獨立戰爭爆發前）已於印度定居，否則將不獲公民權。有支持者認為名單有助打擊孟加拉非法移民，印度政府在2016年就曾估計國內的非法移民人數達2000萬。惟有人權組織憂慮措施針對孟加拉語社區，尤其是穆斯林。該邦有近三分一人口為穆斯林，不少都是由英殖時期開始長期定居的移民後裔。

未被列入名單的人可於120天內，向專門處理這類案件的外國人法庭，以至高等法院提出上訴。自印度人民黨（BJP）2014年執政以來，當地的外國人法庭數量急升，預料10月前會增加至1000間，惟其透明度及問責制度備受質疑。這類法庭的舉證責任落於上訴人身上，但他們往往因為未有妥善保存紀錄及不識字而無法出示文件，亦缺乏資金打官司。法院曾因為其姓名拼寫或年齡有別於選民名單，以及未能取得證明文件等因素，而裁定他們上訴敗訴。當地有記者追蹤逾500宗個案，發現逾八成個案最終敗訴。

敗訴者或淪為「無國籍人士」並面臨拘留，惟之後何去何從仍是未知之數。印度人民黨曾堅持遣返非法的穆斯林移民，但孟加拉拒絕有關要求，其中一種處理這類個案的可能是批出有基本權利的工作許可，但禠奪其投票權。

（BBC/CNN）