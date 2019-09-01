不理禁令 莫斯科民眾再上街

莫斯科將於9月8日下周日舉行市議會選舉。可是當局不僅要求參選人必須取得選區三成選民簽名支持，還對所提交的簽名有嚴格要求，變相將大批反對派、獨立人士摒於選舉之外，遂觸發7月開始幾乎每周舉行的抗議集會。兩個月間迄已拘捕約2700人，包括數以百計年輕人。大部分人事後獲釋，但有3名大學生被控刑期可達8年的「暴動罪」，包括著名莫斯科高等經濟大學（HSE）的21歲政治系三年級學生兼影片博客茹科夫（Yegor Zhukov）。

影片博客籲守法反被控暴動

茹科夫自2015年透過YouTube的個人博客頻道談論時政，擁有逾11.4萬個訂閱。他今年2月宣布代表反對派古德科夫（Dmitry Gudkov）的陣營角逐莫斯科地方議席，惟一如另外12名想參選的反對派人士，被指取不夠三成選民「有效」簽名，達不到參選最低門檻。他7月27日參加抗議選舉排斥異見者的示威後，8月2日被捕和落案起訴，但即使連檢方用以舉證的影片都沒有見到被告有騷亂行為，反而顯示被告引導群眾守法。

茹科夫被捕後，HSE學生即開始為其法律辯護籌集資金，及到莫斯科警察總部示威要求放人。該校政治系大一生秋林說：「我覺得這不僅僅是我的朋友，而是我的社群受到了攻擊。」其他大專學生們除了湧到法院聽審聲援，還積極了解俄國的司法制度，開始設立網絡，既為示威被捕而謀求自救，也為爭取民主。如學生雜誌Doxa的幕後班底由純粹報道校園生活，轉為報道示威與協調援助被捕人士。他們幫助找律師及把必需品送交羈留人士，發動眾籌以繳付罰款，又利用Telegram作通訊渠道向外求助。

學生赴法院聲援 眾籌代繳罰款

在每場集會之間的日子，學生們還輪流到市長辦事處外實行單人示威，抗議相關的逮捕與政治打壓。參與學生伊利亞說：「我起初有點害怕，但現在意識到這很棒！選舉活動已經變成了檢控與刑事案，這很糟糕。不應該這樣。」

（莫斯科時報/英國廣播公司/法新社/彭博社）