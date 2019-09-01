財相顧問被炒 英內閣招內訌揣測

被指向親歐派泄密惹禍

索尼婭汗（Sonia Khan）是財相傳媒顧問，但作為「政治任命公職人員」，技術上屬於首相僱員。甘明斯（Dominic Cummings）上周四傳召她，指她隱瞞與曾隸屬前財相夏文達（Philip Hammond）的舊同僚接觸，質疑其誠信而解僱她，強迫她交出工作上和私人的電話紀錄，最後還安排警員押送着她離開唐寧街。《衛報》稱，賈偉德（Sajid Javid）翌日去見約翰遜要求解釋在他不知情下裁撤索尼婭汗的理由。約翰遜執政不足6周，這是第一次傳出他跟大臣起爭執。

約翰遜與甘明斯均主張不惜無協議脫歐，但夏文達卻矢言盡力阻撓硬脫歐。BBC稱，證據顯示索尼婭汗確實跟舊同事接觸，但沒顯示她泄露敏感政府資料。曾任夏文達助理的人士對《太陽報》說：「認為脫歐熱中者索尼婭汗會向夏文達泄密或串同，簡直是幻想。」

索尼婭汗是1個月內第4名被裁的同職級青年女性，也是賈偉德班子中被撤的第2人，惹來性別歧視質疑，但一名內幕人士稱這反映新政府重視紀律操守，與性別無關。

（英國廣播公司/彭博社/衛報）