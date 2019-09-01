不滿約翰遜停國會 萬計民眾上街 撐民主反硬脫歐 英示威遍地開花

下議院領袖斥反對者「虛偽」

約翰遜暫停國會的舉動被斥有如政變，更有人形容是英國民主「最黑暗一天」。支持工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）的草根運動政治組織「動力」（Momentum）聯同其他團體，計劃於上周末至本周舉行逾80場以「停止政變，捍衛民主」為題的示威，單計昨日已有至少32場。主辦團體表示「不能僅靠法院或議會程序挽救局面，我們都有責任站出來」，並支持以公民抗命方式表達訴求，如堵塞馬路及大橋等。郝爾彬上周五亦於Twitter發文，表示民眾對約翰遜的不滿聲勢浩大，呼籲民眾參與遊行。

倫敦昨日有大批示威者堵塞政府的中樞地帶白廳，其間高呼「約翰遜，以你為恥」等口號，工黨影子財相麥祖恩（John McDonnell）及影子內政大臣艾德雅（Diane Abbott）亦有在唐寧街的示威演講，市內同時有小部分支持約翰遜的示威者。而在約翰遜曾就讀的牛津大學貝利奧爾學院（Balliol College）外，亦有民眾舉起橫額抗議。正在蘇格蘭訪問的郝爾彬在格拉斯哥向群眾表示，支持全國示威，又誓言會阻止政府帶領英國硬脫歐，並由國民決定未來。主辦團體指荷蘭阿姆斯特丹、德國柏林及拉脫維亞里加等地均有小規模示威聲援。

逾50名跨黨派的下議院議員上周五聯署在《衛報》發表公開信，表明即使被迫休會，亦會召開「替代國會」繼續辯論脫歐政策。他們指在2016年公投中，倡導脫歐的組織Vote Leave曾承諾支持脫歐的民眾，會在有協議的情况下脫歐，但約翰遜企圖透過暫停國會推動無協議脫歐，「這種違憲的政變或危及民眾的工作、安全及生活水平」，又明言不會允許政府在目前的「國家危機」下避過監察。

跨黨派議員斥約翰遜違憲

李思銘上周四則批評，反對聲音是由不想脫歐的人營造，又強調暫停國會並非為了限制議員辯論脫歐的時間，而是「讓政府解決其他問題」。盛傳因助手遭解僱而不滿約翰遜的財政大臣賈偉德（Sajid Javid）接受英國廣播公司（BBC）電台訪問時，亦稱國會每年在這個時期休會正常，認為約翰遜的決定「正確而恰當」。

（衛報/BBC）