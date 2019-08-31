港產得主抨擊法西斯 美科幻小說獎受壓改名

冠名作家歧視黑人 曾撐種族隔離

坎貝爾為美國著名科幻小說作家，在1937年至1971年逝世為止，出任《驚駭科幻小說》雜誌（Analog Science Fiction and Fact）主編，亦即今次獎項的主辦單位。他曾是科幻小說界最具影響力的編輯之一，被視為「現代科幻小說之父」，惟其言論在現今社會備受爭議，例如他支持種族隔離，曾稱奴隸制為「有效的教育制度」，又指黑人作家不能在公開比賽寫作。有美國非裔作家憶述曾遭坎貝爾拒絕其文章，因為對方「不認為讀者能與黑人主角連繫」。

吳志麗在2017年以科幻小說《搖擺的太陽之下》（Under the Pendulum Sun）出道。她得獎時坦言對此感到自豪，但批評坎貝爾為「帝國主義及殖民主義者」，通過控制該雜誌的編輯權，為科幻小說定下以白人及男性等元素為主的論調，直言他應為此負責。該雜誌周二宣布將獎項更名為「驚奇最佳新作家獎」（Astounding Award），取名自雜誌舊名，又指坎貝爾對種族及奴隸制等爭議性觀點有違現代價值，他們早已考慮為獎項改名，吳志麗的評論正好帶來最佳時機。吳志麗對此表示高興。

吳志麗致辭稱為港示威者自豪

她致辭時亦表示自己生於香港，認為示威者正對抗獨裁「帝國」，「他們手持激光筆指向天際，試圖不可能地點亮星星，我不禁為其感到自豪、為其吶喊、為其痛苦感到悲痛」。

（紐約時報）