英法院拒禁國會休會 司法戰如箭在弦

【明報專訊】英國首相約翰遜周三獲英女王准許國會暫停逾月後，激發反對無協議脫歐的跨黨派留歐陣營反彈，包括採取法律行動力阻休會，但出師不利，蘇格蘭最高民事法院昨日拒絕就國會休會的決定發出臨時禁制令。反脫歐運動人士米勒（Gina Miller）則在倫敦高等法院興訟，定於下周四（9月5日）進行聽證會，保守黨前首相馬卓安等跨黨派政客等皆表態願意加入。
蘇格蘭最高民事法院處理的案件由75名國會議員上月提出，要求禁止國會休會或暫停，當時約翰遜還未向英女王提出休會要求，但法官最終表示，看不到有中肯合理的禁令需要，畢竟國會最快要到9月9日才可能被暫停。但法官同意將完整聽證會由下周五（6日）提前到下周二（3日），預計聽證會後一日即有結果。
反脫歐陣營興訟 下周聽證會
另一邊廂，米勒在倫敦高院入稟，挑戰約翰遜向英女王提出的休會建議，法院決定下周四舉行聽證會。多名政要表明願意加入，包括自民黨黨魁施詠淳和工黨副黨魁沃森等，保守黨前首相馬卓安也宣布申請加入提告行列，指案件結合審理可節省法院時間。米勒在2017年曾成功挑戰文翠珊政府，阻止未經國會投票批准即完成脫歐。
英揆稱將加快與歐盟談判進度
約翰遜否認外界指摘，聲言暫停國會並非尋求強行促成無協議脫歐。他前日宣布英國和歐盟下月起將每周會面兩次，以加快談判進度。愛爾蘭副總理科文尼反唇相稽，指歐盟不介意一周開足5日會，強調愛爾蘭比任何國家都想看到英歐就北愛邊界問題達成協議。