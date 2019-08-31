英法院拒禁國會休會 司法戰如箭在弦

蘇格蘭最高民事法院處理的案件由75名國會議員上月提出，要求禁止國會休會或暫停，當時約翰遜還未向英女王提出休會要求，但法官最終表示，看不到有中肯合理的禁令需要，畢竟國會最快要到9月9日才可能被暫停。但法官同意將完整聽證會由下周五（6日）提前到下周二（3日），預計聽證會後一日即有結果。

反脫歐陣營興訟 下周聽證會

另一邊廂，米勒在倫敦高院入稟，挑戰約翰遜向英女王提出的休會建議，法院決定下周四舉行聽證會。多名政要表明願意加入，包括自民黨黨魁施詠淳和工黨副黨魁沃森等，保守黨前首相馬卓安也宣布申請加入提告行列，指案件結合審理可節省法院時間。米勒在2017年曾成功挑戰文翠珊政府，阻止未經國會投票批准即完成脫歐。

英揆稱將加快與歐盟談判進度

約翰遜否認外界指摘，聲言暫停國會並非尋求強行促成無協議脫歐。他前日宣布英國和歐盟下月起將每周會面兩次，以加快談判進度。愛爾蘭副總理科文尼反唇相稽，指歐盟不介意一周開足5日會，強調愛爾蘭比任何國家都想看到英歐就北愛邊界問題達成協議。

（衛報/BBC/路透社）