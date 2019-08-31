話你知：曾有獨立機會 印尼涉操縱結果改寫歷史

按該協定規定，荷屬新幾內亞先交由聯合國託管，翌年再轉交印尼，等待當地民眾進行獨立公投。最終在1969年由聯合國監票的「自由選擇」公投中，儘管當地人口有約70萬，但只有印尼挑選的1025人出席投票，惹來印尼操縱結果的質疑。此後蘇哈托政府一直被指打壓該地區，屢傳違反人權的指控。

人口70萬 僅千人經挑選可投票

現印尼西巴布亞省和巴布亞省跟現巴布亞新幾內亞（皆不計轄區周邊的小島）組成的大島嶼，按不同歷史或文化背景，稱為「新幾內亞島」或「巴布亞島」。島上主體民族自稱巴布亞人（Papuas），屬「美拉尼西亞人」的一支（現時太平洋多個島國如斐濟和瓦努阿圖等同族），與一般印尼人不同。目前在印尼尋求獨立的巴布亞人稱呼印尼控制的巴布亞島部分為「西巴布亞」，但地理上不止印尼定義的「西巴布亞省」，還包括「巴布亞省」。

明報記者