斥巨資搞基建 難解長年積怨

【明報專訊】印尼總統佐科2014年執政後極力促進與巴布亞地域的聯繫，斥資數以十億美元投資基建等，冀能平息該偏區持續半世紀的動盪。然而，近期轉熾的分離主義活動反映其政府未能對焦巴布亞人感覺備受歧視、對印尼中央和地方管治精英的長年積怨。
佐科周四仍表示，政府將繼續專注於巴布亞基建和人力資源發展，稍後亦將與當地領袖會晤。他是印尼歷來最重視巴布亞及西巴布亞的一位總統。在示威浪潮爆發前，他撥了13.9億美元拓建泛巴布亞高速道路，而其全國4120億美元基建規劃中亦包含了為該區建機場和道路。印尼政治法律安全統籌部長維蘭多（Wiranto）周四提到，中央政府在開發巴布亞、西巴布亞兩省的花費達65億美元，但僅從地區收入抽取了18億美元。然而，佐科去年撥38.5億美元把巴布亞省的格拉斯伯格（Grasberg）銅礦場國有化，便被分離分子視為政府掠奪地方財富的證明。
未履行承諾遏止人權侵犯
雅加達衝突政策分析研究所主任瓊斯（Sidney Jones）道：「他（佐科）以為假如突破了孤立和加速開發，衝突就將消失。他沒有表現出怎樣理解當地潛存政治問題如何複雜。」
人權組織指出，佐科未有履行承諾遏止當地持續的人權侵犯，也沒有解除封鎖消息和開放外國記者到該區採訪。風險控制高級分析家蘇卡爾索諾（Achmad Sukarsono）說：「它需要真正的承諾，承認與糾正政府與軍隊自1960年代以來，對巴布亞人所犯的錯誤。」2014年12月帕尼艾縣（Panai）有4名手無寸鐵少年被殺，佐科答應過找出肇事者訴諸法律，迄今未有人被檢控。