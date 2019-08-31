斥巨資搞基建 難解長年積怨

佐科周四仍表示，政府將繼續專注於巴布亞基建和人力資源發展，稍後亦將與當地領袖會晤。他是印尼歷來最重視巴布亞及西巴布亞的一位總統。在示威浪潮爆發前，他撥了13.9億美元拓建泛巴布亞高速道路，而其全國4120億美元基建規劃中亦包含了為該區建機場和道路。印尼政治法律安全統籌部長維蘭多（Wiranto）周四提到，中央政府在開發巴布亞、西巴布亞兩省的花費達65億美元，但僅從地區收入抽取了18億美元。然而，佐科去年撥38.5億美元把巴布亞省的格拉斯伯格（Grasberg）銅礦場國有化，便被分離分子視為政府掠奪地方財富的證明。

未履行承諾遏止人權侵犯

雅加達衝突政策分析研究所主任瓊斯（Sidney Jones）道：「他（佐科）以為假如突破了孤立和加速開發，衝突就將消失。他沒有表現出怎樣理解當地潛存政治問題如何複雜。」

人權組織指出，佐科未有履行承諾遏止當地持續的人權侵犯，也沒有解除封鎖消息和開放外國記者到該區採訪。風險控制高級分析家蘇卡爾索諾（Achmad Sukarsono）說：「它需要真正的承諾，承認與糾正政府與軍隊自1960年代以來，對巴布亞人所犯的錯誤。」2014年12月帕尼艾縣（Panai）有4名手無寸鐵少年被殺，佐科答應過找出肇事者訴諸法律，迄今未有人被檢控。

（綜合報道）