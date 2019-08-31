巴布亞省騷亂 印尼軟硬兼施 「巴獨」領袖促聯國介入 免重演東帝汶大屠殺

兩大訴求 允大學生回歸及辦獨立公投

周四早上，數以千計（軍稱逾千）民眾舉持標示巴布亞獨立的「晨星旗」和呼叫「解放巴布亞」口號，在巴布亞首府查亞普拉（Jayapura）上街，有別8月19日那次大型示威以大學生為主，這次還包括了不少村民和孩童等。示威者提出兩大訴求：其一是讓全國的巴布亞大學生回歸巴布亞及西巴布亞；另一是要求在巴布亞、西巴布亞兩省舉行獨立公投。警方約早上10時施放催淚彈驅散示威者，觸發警民衝突。示威者焚燒至少一輛軍車和一些警車，警方向人群發射橡膠子彈，示威者隨後在路上焚燒車胎、購物車，縱火燒巴布亞人民議會大樓和巴布亞貿易中心，向印尼電訊服務龍頭公司Telkom等商廈扔石。群眾其後遊行到省長辦公室求見省長盧卡斯（Lukas Enembe），但盧卡斯去了東爪哇泗水會晤巴布亞學生，示威者遂通宵不散。當地本自上周三已中斷了互聯網，周四又因有電纜遇焚而局部地區停電，市內電話和短訊服務斷斷續續，全城籠罩着恐懼氣氛。

示威者縱火、警射橡膠彈 斷網斷電

印尼政治法律安全統籌部長維蘭多（Wiranto）同日援引1962年巴布亞前殖民宗主國荷蘭跟印尼達成的《紐約協定》否決自決公投的可能性，說：「印度尼西亞聯邦共和國包括巴布亞與西巴布亞，是最終的，不容商榷的。」總統佐科周四晚呼籲冷靜和克制，敦促示威者切勿破壞公共資產，及下令軍隊和警察採取嚴厲行動，對付那些違法人士和「無政府主義與種族主義行徑人士」。印尼國家警察昨晚已加派1250警力到查亞普拉。

流亡英國的巴布亞獨立運動領袖文達（Benny Wenda）促請聯合國採取行動。巴布亞大學人類學家伍拉赫（Ngurah Suryawan）表示，群眾攻擊企業與議會，反映他們對中央政府、雅加達和西巴布亞精英的憤怒：「憤怒的巴布亞人認為受到這兩股勢力的剝削。」

連續兩周示威 多地聲援

巴布亞及西巴布亞已連續兩周有爭取獨立示威，聲援示威亦見於雅加達和泗水。在查亞普拉以外約500公里的代耶（Deiyai），周三有警民駁火，警稱一士兵與兩平民死亡，分離組織稱6人中槍死。警方稱在該城和查亞普拉等地部署了300名機動部隊人員。而在鄰近已然脫離印尼獨立的東帝汶，一批支持西巴布亞獨立的學生周四下午到在帝力（Dili）的印尼大使館外抗議，遭警方指摘集會未獲批准，46名學生被捕。

（綜合報道）