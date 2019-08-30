埃塞俄比亞出土頭骨 衝擊人類演化理論

研究團隊推斷，名為「MRD」的頭骨化石是成年的男性湖畔南方古猿（Australopithecus anamensis），有380萬年歷史，比有320萬年歷史的阿法南方古猿（A. afarensis）「露西」化石更古老，不過比之前發現約有390萬年歷史的阿法南方古猿頭骨碎片則遲了10萬年。

「湖畔南方古猿」填補空白

現時科學家普遍視湖畔南方古猿為阿法南方古猿的直接祖先，而後者演化為最早期的人類。研究報告的其中一名作者、德國馬克斯‧普朗克研究所古人類學家梅利洛（Stephanie Melillo）說：「我們原本的認知是湖畔南方古猿漸漸演化成阿法南猿種，但MRD的發現卻顯示兩個人種共存了大約10萬年。」她指目前已知最早的人類祖先約有600萬年歷史，以及「露西」這類約300萬多年的物種，今次發現有助填補兩者之間的空白。

帶領研究團隊的美國克里夫蘭自然歷史博物館的人類考古學家海爾—塞拉西（Yohannes Haile-Selassie）說：「這改變了我們對上新世人類演化的了解。」

（BBC /金融時報）