意民粹政黨與左翼破冰 籌組聯合政府

總理留任 極右黨魁被轟出局

孔特昨日會見馬塔雷拉後，表示是時候「化危為機」，又指意大利作為歐盟創始國之一，必須重新成為其「領導者」。自他上周二宣布辭職，五星運動和中間偏左的民主黨連日談判，一度瀕臨破局。雙方最終在周三表明同意籌組聯合政府，並認為應由本身是法律學者而無黨派的孔特出任總理。民主黨領袖津加雷蒂（Nicola Zingaretti）說：「面對目前的艱難時期，我們有責任鼓起勇氣作出嘗試。」

兩黨尚未就內閣人選及共同政綱達成共識，承諾會為國家着想而尋找共通點，但仍存在不少障礙，包括五星運動領袖迪馬約（Luigi Di Maio）的角色。民主黨要求他辭去副總理一職，以換取他們接受孔特擔任總理。另外，五星運動計劃按該黨慣例讓黨員就協議內容網上投票，惟其支持者不少都反對與民主黨結盟。

主打反移民的薩爾維尼帶領極右派聯盟黨與五星運動去年共組聯合政府，惟分歧不斷，終因連接都靈至法國里昂的高鐵建設翻臉。薩爾維尼本月初決定退出執政聯盟，對孔特提出不信任動議，期望提前大選以上位執政。今次兩黨合作令他被轟出局，對聯盟黨造成打擊。

（衛報/BBC）